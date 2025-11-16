Más de treinta expositores se suman a la Feria Agrícola de Jumilla, «epicentro del sector» La empresa Finca Toli recoge el galardón de este año por su apuesta por nuevos cultivos en la zona, como los cerezos

Mari Carmen Cañete Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

La Feria Agrícola de Jumilla abrió sus puertas este sábado en el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola bajo el lema 'Sembrando futuro, cultivando Jumilla'. Más de una treintena de expositores se dieron cita en este importante evento: desde concesionarios y distribuidores de tractores, hasta aperos, maquinaria, talleres y expertos en el sector. Además, estuvieron presentes los sindicatos agrarios, instituciones y empresas de servicios.

En la inauguración, se contó con la asistencia de distintas autoridades locales y regionales, entre ellas Ana García, directora general de Política Agraria Común; la alcaldesa de Jumilla, Seve González; el concejal de Agricultura, Antonio Pérez, y otros ediles de la corporación, así como representantes de los sindicatos agrarios Coag, UPA y Asaja.

El concejal de Agricultura destacó que esta feria «convierte a Jumilla en epicentro del sector de la Región y de la comarca». Incidió en que «es un evento que ya ocupa un lugar destacado y preferente en el calendario del sector agrario, donde se muestran una gran cantidad de novedades, marcas, maquinaria e innovaciones que vienen muy bien a los agricultores». La alcaldesa destacó el compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Jumilla con la Agricultura, mientras que la directora general de la PAC felicitó a los participantes y a los jumillanos por contar con un evento «de este nivel».

En este mismo acto, se entregó el premio Feria Agrícola 2025, un reconocimiento que este año recogieron los responsables de la empresa Finca Toli, los hermanos Pedro y Agustín Carrión. El galardón reconoce su trabajo innovador y apuesta por nuevos cultivos en la zona, como es el caso de los cerezos, de los que fueron pioneros. «Un ejemplo de visión y esfuerzo que queremos reconocer públicamente», subrayó el concejal.

Desde Finca Toli agradecieron este reconocimiento y se lo dedicaron a su familia, a los trabajadores de su empresa y a todos los agricultores de Jumilla, «sobre todo a los del secano que sufren doblemente».

A continuación, la comitiva realizó un recorrido por todos los expositores y se entregó el premio al mejor estand 2025, que este año recayó en Agrimulsa del Grupo Buitrago, que representa a la marca New Holland.

La feria celebró este domingo el VIII Concurso de Habilidad con Tractor y Remolque, en el que se entregaron premios en metálico a los ganadores. Además, este año, con el fin de dar una mayor visibilidad y fomentar los productos locales, hubo degustaciones y demostraciones a lo largo de todo el fin de semana.