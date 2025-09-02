La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos, este martes, en el incendio de la vivienda. CEIS

Sofocan un incendio en una vivienda en Jumilla

Solo se produjeron daños materiales

LA VERDAD

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:13

Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) sofocaron este martes un incendio que se declaró en una vivienda en planta baja de Jumilla, según informaron fuentes del 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió varias llamadas a las 14.57 horas alertando del incendio de la vivienda de la que sus habitantes habían podido salir a tiempo poniéndose a salvo.

Los bomberos del CEIS controlaron las llamas, evitando que el incidente tuviera mayores consecuencias que los desperfectos materiales. Por otra parte, se notificó el incidente a los técnicos municipales para que evalúen el estado de la estructura del edificio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia
  2. 2 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  3. 3 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  4. 4 Un accidente inesperado en el estreno grana en Marbella (2-1)
  5. 5 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
  6. 6 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  7. 7

    Mecánicas Bolea da un espaldarazo industrial a Los Camachos con una inversión de 12 millones
  8. 8

    El 25% de los alumnos de colegios públicos en la Región de Murcia son ya de origen extranjero
  9. 9 Arde Bogotá anuncia una gira mundial que pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa
  10. 10 A prisión un trabajador acusado de tratar de matar a un compañero clavándole unas tijeras de podar en Molina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sofocan un incendio en una vivienda en Jumilla

Sofocan un incendio en una vivienda en Jumilla