Sofocan un incendio en una vivienda en Jumilla

Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) sofocaron este martes un incendio que se declaró en una vivienda en planta baja de Jumilla, según informaron fuentes del 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió varias llamadas a las 14.57 horas alertando del incendio de la vivienda de la que sus habitantes habían podido salir a tiempo poniéndose a salvo.

Los bomberos del CEIS controlaron las llamas, evitando que el incidente tuviera mayores consecuencias que los desperfectos materiales. Por otra parte, se notificó el incidente a los técnicos municipales para que evalúen el estado de la estructura del edificio.

