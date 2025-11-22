La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El servicio de limpieza de Jumilla avanzará en la gestión digital gracias a los fondos europeos

Lola Tomás

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:36

Comenta

El Ayuntamiento de Jumilla quiere impulsar la modernización del servicio municipal de limpieza con la puesta en marcha de dos proyectos tecnológicos subvencionados por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, cofinanciados a través de los fondos Feder. El concejal de Servicios, Juan Francisco Bernal, presentó estas iniciativas, destinadas a mejorar «la eficiencia, planificación y transparencia del servicio».

Jumilla recibirá 29.958,50 euros para el proyecto Smart Wash Jumilla, que permitirá instalar sensores en los contenedores del municipio para conocer en tiempo real su nivel de llenado. Con esta información se podrán optimizar las rutas de recogida, ajustándolas a las necesidades reales y reduciendo desplazamientos innecesarios.

Otra ayuda, de 29.794,48 euros para el proyecto Smart Clean Jumilla, hará posible incorporar sistemas GPS y sensores a las barredoras y vehículos de basura. El Consistorio registrará en qué calles se ha limpiado, con qué frecuencia y en qué horarios, con lo que generará un mapa de actividad preciso y consultable. Los proyectos se integrarán en una plataforma informática avanzada, conectada a la estrategia regional Más Región, que centralizará todos los datos del servicio y ofrecerá herramientas vanzadas de trabajo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  4. 4

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  5. 5 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  6. 6 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas
  7. 7 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos
  8. 8 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  9. 9

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas
  10. 10 Las redes sociales se rinden al salón de Carlos Alcaraz: «Me teletransporta a mi infancia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El servicio de limpieza de Jumilla avanzará en la gestión digital gracias a los fondos europeos