El servicio de limpieza de Jumilla avanzará en la gestión digital gracias a los fondos europeos

El Ayuntamiento de Jumilla quiere impulsar la modernización del servicio municipal de limpieza con la puesta en marcha de dos proyectos tecnológicos subvencionados por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, cofinanciados a través de los fondos Feder. El concejal de Servicios, Juan Francisco Bernal, presentó estas iniciativas, destinadas a mejorar «la eficiencia, planificación y transparencia del servicio».

Jumilla recibirá 29.958,50 euros para el proyecto Smart Wash Jumilla, que permitirá instalar sensores en los contenedores del municipio para conocer en tiempo real su nivel de llenado. Con esta información se podrán optimizar las rutas de recogida, ajustándolas a las necesidades reales y reduciendo desplazamientos innecesarios.

Otra ayuda, de 29.794,48 euros para el proyecto Smart Clean Jumilla, hará posible incorporar sistemas GPS y sensores a las barredoras y vehículos de basura. El Consistorio registrará en qué calles se ha limpiado, con qué frecuencia y en qué horarios, con lo que generará un mapa de actividad preciso y consultable. Los proyectos se integrarán en una plataforma informática avanzada, conectada a la estrategia regional Más Región, que centralizará todos los datos del servicio y ofrecerá herramientas vanzadas de trabajo.