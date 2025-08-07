El PP de Jumilla niega que haya «ningún veto ni prohibición a nadie por su origen o creencia religiosa» Los populares aclaran que «el resto de las instalaciones municipales estarán a disposición de toda la sociedad, incluida la comunidad musulmana»

La alcaldesa de Jumilla, Severa González, del PP, durante el Pleno para la aprobación del Presupuesto municipal celebrado el miércoles.

El PP de Jumilla ha asegurado que la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, hace 11 días, «no recoge ningún veto ni ninguna prohibición a nadie por su origen o creencia religiosa». Los populares recuerdan que en dicho municipio, donde conviven 72 nacionalidades, han «vivido en paz hasta ahora, sin ningún problema de convivencia».

Por ello, asegura que «ni el Ayuntamiento de Jumilla ni ningún otro Ayuntamiento de España puede prohibir la libertad religiosa y de culto de ninguna comunidad, ya que es un derecho recogido en la Constitución Española».

Así, puntualiza que el texto de la moción aprobada insta al equipo de Gobierno a «promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra idoneidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas en nuestro país».

«Esto es algo que ya se hace, lo han hecho los equipos de Gobierno que han pasado por el Ayuntamiento y lo seguirán haciendo los próximos que vengan», asegura. En Jumilla, por ejemplo, se celebra el día de la Hispanidad o el Día de la Constitución Española, el Día de Santiago Apóstol, patrón de España.

En el punto segundo de la moción se insta al equipo de Gobierno a iniciar los trámites oportunos de modificación del Reglamento de Uso y Funcionamiento de Instalaciones Deportivas Municipales, a fin de que el uso de dichas instalaciones «sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y no para actividades, culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento».

Sobre este punto, el PP destaca que es «exactamente la realidad de lo que se aprobó y en ningún caso aparecen palabras como musulmanes, comunidad islámica o prohibición».

Por ello, insisten los 'populares' que lo único que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Jumilla es «iniciar una modificación de la ordenanza municipal de Uso de Instalaciones Deportivas, para que se usen exclusivamente para el ámbito deportivo o actividades organizadas por el Ayuntamiento».

El resto de las instalaciones municipales, aclara, «estarán a disposición de toda la sociedad, incluida la comunidad musulmana, o cualquier persona o asociación que solicite una instalación y cumpla con los requisitos técnicos».

La modificación que se pretender llevar a cabo «afecta a espacios deportivos, y el resto de las instalaciones municipales o lugares públicos seguirán estando a disposición de cualquier ciudadano residente en Jumilla».

Lamenta el PP que «de manera intencionada, se haya querido tergiversar y distorsionar lo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla y que se haya querido proyectar una imagen del municipio alejada de la realidad, que no es otra que la de un municipio tolerante, integrador y hospitalario, donde se convive en paz y tranquilidad».