Una movilización vecinal en Jumilla logra ampliar el horario del autobús desde Yecla

Jumilla ha demostrado que la unión entre los vecinos para lograr un objetivo tiene sus resultados. Una iniciativa popular ha logrado así que la empresa ... responsable del servicio habilite un nuevo autobús nocturno de Yecla a Jumilla para dar cobertura a los jumillanos que estudian o trabajan en esa localidad y que terminan su jornada después de las nueve de la noche. De esta forma, desde el pasado 18 de septiembre, estas personas cuentan con una nueva expedición que parte desde Yecla a las 21.30 horas y con la que pueden regresar a sus casas.

Fue a finales de agosto cuando un grupo de vecinos, liderados por Aurora Martínez, decidieron retomar una vieja reivindicación, la ampliación de los horarios de autobuses que bajan desde Yecla. Para ello, además de una importante movilización en redes sociales, organizaron una recogida de firmas «porque son muchas las personas que vuelven del hospital, así como estudiantes y trabajadores que salen a las nueve de la noche y no pueden volver en ningún transporte público, ya que el último sale a las 19.15 horas», explicaba entonces Martínez.

El Ayuntamiento de Jumilla planteó que para que la línea fuera viable se necesitaban al menos 25 matrículas de jóvenes que estudiaran en Yecla –se aportaron 41 para el horario de tarde– y cinco personas con contratos de trabajo en esa ciudad, algo que se logró junto a más de 2.000 firmas de apoyo. La concejala de Educación, Mari Carmen Cruz, quiso «agradecer «la insistencia de las madres y familiares de todos estos estudiantes, ya que gracias a esa solicitud nos hemos involucrado todas las partes correspondientes para poder lograr este nuevo servicio a pesar de encontrarnos fuera del plazo de alegaciones». «La medida ha sido posible gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno regional», concluyó.