Un grupo de vecinos de Jumilla toman un autobús de la nueva expedición puesta en marcha. 7 DÍAS JUMILLA

Una movilización vecinal en Jumilla logra ampliar el horario del autobús desde Yecla

Estudiantes y trabajadores cuentan ya con una nueva expedición nocturna que les permite volver a casa a las 21.30 horas

Mari Carmen Cañete

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:08

Jumilla ha demostrado que la unión entre los vecinos para lograr un objetivo tiene sus resultados. Una iniciativa popular ha logrado así que la empresa ... responsable del servicio habilite un nuevo autobús nocturno de Yecla a Jumilla para dar cobertura a los jumillanos que estudian o trabajan en esa localidad y que terminan su jornada después de las nueve de la noche. De esta forma, desde el pasado 18 de septiembre, estas personas cuentan con una nueva expedición que parte desde Yecla a las 21.30 horas y con la que pueden regresar a sus casas.

