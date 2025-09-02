La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un grupo de mujeres con carteles durante una movilización reciente para exigir la ampliación del bus. R. C. G

Los vecinos de Jumilla exigen que se amplíe el horario del autobús con Yecla por las tardes

Retoman las movilizaciones para reivindicar un servicio adicional, más allá del actual, que acaba a las 19.15 horas

Rocío Cruz Gómez

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:33

Un grupo de vecinos de Jumilla, comandado por Aurora Martínez, ha decidido retomar la petición para que se amplíen los horarios de autobuses procedentes de ... Yecla por las tardes. Para ello, han organizado una nueva recogida de firmas «porque son muchas las personas que bajan del hospital, estudiantes y trabajadores que salen a las 9 de la noche y no pueden volver en ningún transporte público, ya que el último actualmente se realiza a las 19.15 horas», explica.

