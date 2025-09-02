Los vecinos de Jumilla exigen que se amplíe el horario del autobús con Yecla por las tardes

Un grupo de vecinos de Jumilla, comandado por Aurora Martínez, ha decidido retomar la petición para que se amplíen los horarios de autobuses procedentes de ... Yecla por las tardes. Para ello, han organizado una nueva recogida de firmas «porque son muchas las personas que bajan del hospital, estudiantes y trabajadores que salen a las 9 de la noche y no pueden volver en ningún transporte público, ya que el último actualmente se realiza a las 19.15 horas», explica.

En concreto, se pone sobre la mesa la necesidad de contar con un último bus que realice la ruta a las 21.30 horas. Así lo reflejaba este lunes la coalición municipal Izquierda Unida (IU)-Podemos, que hace un año impulsó la primera recogida de firmas. Y es que esta demanda no es nueva, ya que los jumillanos llevan tiempo pidiendo que los horarios de transporte se adapten a la necesidad de estudiantes, trabajadores y personas que acuden al hospital.

Martínez indica que la mayoría de alumnos se están sacando el carnet de conducir o son menores, mientras hace hincapié a su vez en que «no están preparados para salir a la carretera, entre otras razones porque en el puerto de Yecla en invierno se forman placas de hielo, y es importante evitar los posibles accidentes que puedan ocurrir».

Hace un año se reunieron 1.500 firmas de apoyo a una demanda que beneficia a alumnos y trabajadores

Eso sí, a pesar de la moción aprobada en su momento en el Pleno municipal –presentada en 2023–, con los votos a favor de PP y PSOE, así como en relación a las firmas recogidas un año después, «el equipo de gobierno local no ha dado respuesta a esta demanda ciudadana, dando lugar a que el curso comience sin tener solucionado este gran problema y se tenga que volver a realizar una nueva recogida de firmas, dejando así patente el nulo interés que tiene el PP en dar solución a las necesidades de la ciudadanía», denuncian desde la coalición de izquierdas.

Postura del Ayuntamiento

La concejala de Educación, Mari Carmen Cruz, responde que «el problema se generó hace unos años, cuando se estableció un periodo de alegaciones porque había que volver a dar el contrato y desde el Ayuntamiento de Jumilla, el anterior equipo de gobierno socialista no emitió ninguna alegación». Precisamente, desde la citada concejalía se asegura que se realizó un escrito para pedir la ampliación del horario desde Yecla y se solicitó también que se abriera una línea para Cieza. Algo que se tenía que mandar como sugerencia y que ahora tiene que responder la empresa concesionaria.

La impulsora de la iniciativa asegura que el gerente de YeclaBus se ha ofrecido a poner un autobús de ida y vuelta, aunque no pertenece a la empresa concesionaria. Asimismo, Virginia Oliver, madre y miembro de IU-Podemos, recuerda que «desde su partido ya recogieron unas 1.500 firmas el curso pasado».

Una de las afectadas es la joven Inés García, que va a estudiar este curso un grado superior en Yecla. y cuyas clases terminan, exactamente, a las 21 horas, por lo que «para poder volver a casa tendría que salir dos horas antes o que alguien viniera a recogerme», explica. Además, se estima la existencia de una veintena de estudiantes jumillanos que se encuentran en esta situación.

María Isabel Tomás, madre de un de estas alumnas que estudiará en Yecla, y que también vio como otros hijo sufrió esta situación, denuncia que «tras muchos años, la situación siga siendo la misma, antes éramos ocho padres y entiendo que fuera difícil, pero ahora somos muchos y hay una necesidad real».