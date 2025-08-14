Jumilla pone de largo sus raíces

La Cabalgata Tradicional de las Fiestas de la Vendimia de Jumilla volvió a llenar de música, alegría y diversión el municipio. En este desfile, se ... pone en escena la forma tradicional de las labores relacionadas con el vino, peñeros y peñeras, perfectamente ataviados con el traje de faena y que sirven el vino en utensilios antiguos, como jarras de barro o las típicas botas de cuero, como manda la tradición y como lo hacían nuestros antepasados. En la Cabalgata Tradicional tomaron parte miles de peñeros y peñeras, pertenecientes a 28 peñas, que fueron repartiendo entre el público vino y sangría, bocadillos, así como dulces típicos de Jumilla, como sequillos y pirusas.

Este año, la peña La Barrica quiso festejar con la publicación Siete Días Jumilla sus 25 años de existencia, dedicando una carroza a representar un periódico de grandes dimensiones con algunas noticias dedicadas a la Fiesta de la Vendimia. El motivo se encontraba sobre unas barricas con el logotipo del medio de comunicación, al fondo, un botellero y en el suelo, además de las manos entrelazadas que se entregan en los Premios Siete Días, una damajuana y cuatro cepas con uva Monastrell.

Este fue uno de los motivos que se pudieron contemplar en la Cabalgata Tradicional, en la que las calles se llenan de música, alegría y diversión. En cuanto a los motivos que presentaron las peñas se pudo ver, por ejemplo, una reproducción de los Jinetes Ibéricos de Coimbra del Barranco Ancho, una réplica a escala en madera del Museo del Vino y el jardín que lo rodea, un lagar romano de los siglos II y III, o la parte central del jardín del rey don Pedro, con bancos, zonas verdes, farolas, suelo, fuente, el recién inaugurado monumento de la Fuente del Vino y el monumento de Roque Martínez. Otras peñas reprodujeron una calera, que es un horno donde se cocía la piedra para convertirse en cal, el yacimiento del Tío Pimentón y otra de dulces gigantes: rollos de vino, pirusas y sequillos.