La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del desfile celebrado ayer en Jumilla. Siete Días

Jumilla pone de largo sus raíces

Utensilios y herramientas para la vendimia y el vino volvieron a protagonizar una nueva edición de la Cabalgata Tradicional de sus fiestas

Gustavo López

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:44

La Cabalgata Tradicional de las Fiestas de la Vendimia de Jumilla volvió a llenar de música, alegría y diversión el municipio. En este desfile, se ... pone en escena la forma tradicional de las labores relacionadas con el vino, peñeros y peñeras, perfectamente ataviados con el traje de faena y que sirven el vino en utensilios antiguos, como jarras de barro o las típicas botas de cuero, como manda la tradición y como lo hacían nuestros antepasados. En la Cabalgata Tradicional tomaron parte miles de peñeros y peñeras, pertenecientes a 28 peñas, que fueron repartiendo entre el público vino y sangría, bocadillos, así como dulces típicos de Jumilla, como sequillos y pirusas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Dos minutos y fuera»: la oleada de robos que tiene en vilo a las gasolineras de la Región de Murcia
  2. 2 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar
  3. 3 Parte de la Región de Murcia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a 45ºC el domingo
  4. 4 Investigado por arrojar un gato desde un coche y atropellarlo hasta la muerte en Murcia
  5. 5

    La Comunidad desbloquea la resolución de ayudas al vehículo eléctrico tras años de quejas
  6. 6 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  7. 7 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  8. 8 El canal del Trasvase queda cortado por una grave rotura en Liétor
  9. 9 El arzobispo de Oviedo cuestiona la «reciprocidad de los moritos con los cristianos» tras la polémica en Jumilla
  10. 10 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Jumilla pone de largo sus raíces

Jumilla pone de largo sus raíces