Detenido un violento grupo criminal que asaltó a seis personas en Jumilla Se dedicaban a robar los objetos personales de las víctimas, tres de ellas menores de edad, que llegaron sufrir lesiones y tuvieron que recibir asistencia sanitaria

Cinco jóvenes resultaron detenidos como presuntos autores de cinco delitos de robo con violencia e intimidación, siendo tres de las víctimas menores de edad. La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló en el municipio de Jumilla una investigación dirigida a esclarecer varios robos violentos, que culminaron con la desarticulación de un grupo criminal y con la recuperación de un teléfono móvil. La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando la autoridades tuvieron noticia del asalto a un vecino de Jumilla, cuando transitaba por una calle del núcleo urbano.

La víctima, una mujer joven, refirió a los agentes que había sido abordada de forma sorpresiva por varios hombres. Mientras uno la sujetó, los otros la amenazaron verbalmente y le quitaron a golpes su teléfono, su cartera y otros objetos personales. Después de esta primera denuncia, hasta cuatro vecinos más, denunciaron ante la Guardia Civil hechos de similar naturaleza. Los denunciantes también habían sido asaltados cuando caminaban por el casco urbano por un grupo de jóvenes que emplearon la violencia física y, en algún caso, palos, para quitarles sus pertenencias.

Debido a la descripción de las características físicas de los sospechosos y la localización de los robos, todos en el casco urbano del municipio jumillano, la Guardia Civil determinó que se trataba de un grupo de cinco jóvenes. Organizados en grupos de tres, seleccionaban a sus víctimas, las abordaban por la espalda y, mientras uno impedía sus movimientos sujetándola por detrás, el resto la amenazaban y golpeaban hasta lograr su objetivo: apoderarse de teléfonos móviles, dinero y cualquier objeto de valor que llevasen encima. En alguno de los robos llegaron a golpearlos con palos.

Las seis víctimas, tres de ellas menores de edad, sufrieron lesiones y tuvieron que recibir asistencia sanitaria, una con puntos de sutura. La Guardia Civil investigó posibles coincidencias entre los cinco delitos: uno cometido en el mes de abril, otros tres en el mes de agosto y el último en el mes de septiembre, y descubrió indicios suficientes para identificar a los sospechosos. Recientemente, la Benemérita culminó la investigación con la detención de cinco jóvenes, vecinos de Jumilla, como presuntos autores de cinco delitos de robo con violencia e intimidación. La Guardia Civil recuperó un teléfono móvil, que fue devuelto a su legítimo propietario.