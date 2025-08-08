La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fuego en la Sierra de Los Hermanillos, en Jumilla, este jueves. DGSCyE

Un conato de incendio forestal calcina más de 1.000 m² en Jumilla

Los bomberos logran extinguir el fuego sin que se produzcan daños personales ni materiales significativos

LA VERDAD

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:18

Un conato de incendio forestal en Jumilla calcinó 1.018 m² de espartizal bajo en la Sierra de Los Hermanillos de Jumilla durante la noche del jueves, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias. El fuego se declaró alrededor de las 22.36 horas y los bomberos tuvieron que ocuparse de tres focos.

Cerca de la 1 de la madrugada se confirmó la extinción total del conato de incendio, sin que hubiera provocado daños personales ni materiales significativos.

Colaboraron en el suceso efectivos del Cuerpo de Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, una Brigada de Intervención Rápida (BIR) proveniente de Cieza -que se quedó de forma preventiva en el lugar hasta el amanecer-, Agentes Medioambientales, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Jumilla.

