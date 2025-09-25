La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Julio Mayol, en el claustro de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Javier Carrión/ AGM
Catedrático de Cirugía de la UCM y director científico del Hospital Clínico San Carlos

Julio Mayol: «La IA permitirá liberar al médico del trabajo inútil para que mire al paciente»

El experto en aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la salud apuesta por usar la inteligencia artificial en la gestión para reducir las listas de espera

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:28

Julio Mayol (Madrid, 1963) es uno de los mayores expertos nacionales en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la medicina y la sanidad ... . Su naturaleza curiosa ha llevado al catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a volcarse en la exploración de esta tecnología que ya ha comenzado a revolucionar el sector. El pasado martes pasó por Murcia para compartir sus reflexiones en una conferencia organizada por la UCAM titulada 'La inteligencia artificial en salud; una revolución paradójica'. De oratoria fluida y gesto sereno, el también director científico de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos, charla con LA VERDAD sobre las puertas que abre la IA en el ámbito sanitario y los desafíos que plantea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  3. 3

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  4. 4

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  5. 5

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  6. 6 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  7. 7 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  8. 8

    La jubilación flexible que plantea la Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo
  9. 9 El resort murciano Altaona se sitúa entre los tres principales destinos residenciales europeos
  10. 10

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Julio Mayol: «La IA permitirá liberar al médico del trabajo inútil para que mire al paciente»

Julio Mayol: «La IA permitirá liberar al médico del trabajo inútil para que mire al paciente»