La jueza del doble crimen de Librilla llama a declarar al primo de uno de los fallecidos El familiar de Ngoho asegura que este le pidió que le siguiera a la nave para darles protección el día que presuntamente fueron asesinados

Alicia Negre Murcia Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:07

La titular del tribunal de instancia número 4 de Totana sigue buceando en los detalles que rodean el crimen de los africanos Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado abril descuartizados en una nave de Librilla. La instructora ha citado a declarar a dos nuevos testigos el próximo cuatro de diciembre, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Uno de ellos es el primo de Ngoho y el otro un amigo de ambos. Ambos estaban citados a finales de octubre pero sus declaraciones no fueron posibles por diferentes motivos.

El primo de Ngoho es un testigo clave que ya reveló a la Guardia Civil que este le había pedido esos días que le siguiese a las citas que iba a mantener con los empresarios detenidos por este doble crimen para ofrecerle protección. El 14 de diciembre, el primo del fallecido sabía que este iba a mantener un encuentro junto a Coulibaly en un punto de Librilla -la nave de la empresa Porkytrans- del que este le mandó la ubicación. A las 13.32 horas el último mensaje de Whatsapp que recibió de su primo le revelaba que estaban dentro de las instalaciones.

A partir de ese momento el primo de Ngoho le escribe en varias ocasiones -sin que aparezca ya el check de visto- y trata en vano de contactarlo con llamadas. Ante la sospecha de que algo malo pueda haberle pasado, contacta con la esposa de Ngoho para ponerle al tanto.

La declaración de estos dos testigos llega después de que la jueza escuchase a finales de octubre a un último investigado -el cuñado de uno de los principales sospechosos, que está acusado de presunto encubrimiento-; y a varios testigos. También declararon las viudas de Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly y las hijas de ambos. En la causa se encuentra también la madre de un hijo que uno de ellos tenía de una relación previa y que está personada a través del abogado Valentín Fernández, del despacho Legamur.