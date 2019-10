La juez encarcela a los acusados del crimen de los ancianos, pero porque tenían orden de prisión Antonio P., en la puerta del juzgado de Almansa ayer. / EDU BOTELLA / AGM Los sospechosos estaban en busca y captura desde hacía meses por delitos anteriores, que es lo que les ha llevado a la cárcel, ya que por el doble crimen se les puso ayer en libertad RAÚL HERNÁNDEZ Sábado, 19 octubre 2019, 02:50

Los dos sospechosos del asesinato del matrimonio de octogenarios en su vivienda de Sangonera la Seca pasaron ayer a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almansa, en Albacete, en funciones de guardia. La juez acordó su reingreso en la prisión alicantina de Fontcalent, en cumplimiento de la requisitoria de búsqueda, detención e ingreso en prisión que pesaba sobre ambos desde junio, por no regresar al centro penitenciario tras su último permiso. En la cárcel alicantina cumplían dos años de prisión por una sentencia firme del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia y les quedan nueve meses para cumplir la pena.

El hecho de que por esa causa ya fueran a ingresar en prisión puede explicar, quizás, que no se ordenara su encarcelamiento por lo que se refiere al doble crimen. Ante la juez, Antonio, el hijo menor de las víctimas, se acogió a su derecho a no declarar y fue trasladado al centro penitenciario de Alicante, donde ingresó. Asimismo, Santiago, de 55 años y pareja sentimental de Antonio, también se negó a declarar. En su caso, estaba ingresado en el hospital de Almansa, hasta donde la comitiva judicial se desplazó a mediodía. Santiago fue tratado de una tromboflebitis, un coágulo en una de las piernas que se le había formado hacía tiempo y del que no se había tratado, según indicaron fuentes cercanas al caso.

Desde su arresto, se ha negado a efectuar manifestación alguna, ni a la jueza ni a los agentes que lo detuvieron junto a su pareja. «Solo ha preguntado reiteradamente por Antonio», indicaron esas fuentes.

Santiago, la pareja sentimental de Antonio, declaró en el hospital de Almansa, donde ingresó por una tromboflebitis

El alta hospitalaria y el posterior traslado a la prisión de Fontcalent estaban previstos para la tarde de ayer. En cuanto a la presunta implicación en el doble homicidio de los ancianos, la jueza decretó la libertad provisional para los sospechosos, por lo que será el juez de Murcia que lleva estas diligencias quien ahora tome la decisión a adoptar sobre ambos. Asimismo, fuentes judiciales apuntaron que se está a la espera del resultado de las pruebas biológicas y de criminalística. No hay en este momento testigos de los hechos y, por ello, el juzgado albaceteño habría dejado la última decisión en manos del instructor de Murcia, teniendo en cuenta que, al estar ya en prisión, no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

De esta forma, el juzgado de Almansa, partido judicial al que corresponde Caudete, el municipio donde ambos fueron arrestados el pasado miércoles como presuntos autores del doble homicidio, se inhibió ayer en favor del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia. Este órgano es el que tiene abiertas las diligencias por los homicidios ocurridos en Sangonera la Seca.

Los vecinos de Sangonera la Seca recordaron el pasado miércoles que Antonio tenía un historial conflictivo desde que cumplió los 20 años. Había tenido problemas con las drogas y protagonizado diversos actos vandálicos. Hace seis años fue detenido por arrojar piedras desde un puente a la carretera y por incendiar contenedores en la pedanía.

Una mala relación

La relación de Antonio con sus padres era mala. Hacía tiempo que no los veía, pero un día dijo que, cuando se murieran, iba a quemar la casa, tal y como manifestó un residente cercano a la vivienda del matrimonio de ancianos. Los cuerpos de las dos víctimas fueron encontrados con varias heridas de arma blanca. La mujer estaba tirada en el suelo, boca abajo, y el hombre, sobre la cama, con una sábana por el cuello. Los investigadores no descartan un móvil económico tras el doble homicidio.