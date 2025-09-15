La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Antonio Pedreño en su despacho de la sede de Ucomur, en Murcia. Javier Carrión / AGM
Presidente de Ucomur y de la Confederación Empresarial Española de Economía Social

Juan Antonio Pedreño: «Necesitamos una apuesta firme de Europa por la economía social»

Representantes de 27 países participan desde hoy y a lo largo de la semana en Murcia en la primera cumbre comunitaria del sector

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:10

Nunca antes se había celebrado una gran cumbre europea que tuviera como eje la economía social y la primera se va a llevar a ... cabo desde este lunes 15 de septiembre y hasta el viernes 19 en Murcia, coincidiendo con la Capitalidad Española de la Economía Social que ostenta a lo largo de este 2025. Representantes de 27 países (y entre ellos, ministros de 7 gobiernos) estarán presentes en esta cita, la Cumbre Europea de la Economía Social. El presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes) y de Ucomur, Juan Antonio Pedreño (Murcia, 1957) se prepara para una semana intensa que pondrá a la Región en el punto de mira de este sector.

