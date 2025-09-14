La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Antonio Traverso, Jose con acento en la o según le nombran y etiquetan en la solapa, en una cocina de Ikea Murcia, estancia central de la estrategia para 2026. Vicente Vicéns / AGM
Nuevo director de Ikea en Murcia

José Antonio Traverso: «El valor diferenciador del cliente de Murcia es su conciencia ambiental»

Veterano en la compañía y químico de formación, su nombramiento supone su vuelta a España tras pasar tres años en EEUU y cinco en Polonia

Gema Escobar

Gema Escobar

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:11

Inquieto, apasionado por los retos, de mentalidad emprendedora y sonrisa fija. Así se define José Antonio Traverso (Sevilla, 1974), quien acaba de estrenar su puesto ... como director de tienda de Ikea Murcia, en cuya puesta en marcha participó hace dos décadas. Químico de formación, se inició en el mundo del comercio minorista para contribuir con los gastos de «una familia humilde», y debutó en la multinacional sueca en 2003, una «época dorada» que recuerda como si fuera ayer. Además de los centros de Sevilla y de Murcia, su trayectoria en Ikea incluye Barakaldo y Pamplona, donde formó parte del inicio mundial del formato de venta 'online' de la firma. Ha vivido los últimos cinco años en Polonia, su destino laboral más reciente, como en los anteriores tres años hizo lo propio en Estados Unidos. Cuenta que afronta cada mudanza «con el consenso» de su mujer y su hijo, y un «perfecto acento andaluz».

