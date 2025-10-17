El Jimenado, en Torre Pacheco, se conecta al agua desalada de Escombreras para limpieza y rellenar cisternas La Comunidad autoriza a Canales del Taibilla a suministrar este recurso a una población de 1.300 personas que continúa con un corte total de agua

Alberto Sánchez Viernes, 17 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

La pedanía de El Jimenado en Torre Pacheco podrá acceder desde este viernes al agua desalada de la planta de Escombreras tras autorizar el Gobierno regional su uso a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Esta población de en torno a 1.350 personas era la única localidad afectada del Campo de Cartagena por el corte de suministro de agua que todavía no había podido acceder a un volumen mínimo para limpieza o llenado de cisternas.

El agua que llegue ahora hasta la red municipal no será apta para consumo humano y solo se podrá utilizar para los váteres, baldeos o limpieza de suelos u otras superficies donde no se manipulen alimentos. En la mañana de este viernes se están habilitando dos tomas de agua para que los recursos de la desaladora se conecten a la red municipal. Uno de estos enganches requerirá la realización de una zanja para realizar el empalme.

El Jimenado, explican fuentes de la Mancomunidad, no tiene acceso por el momento al suministro intermitente de agua no potable que está suministrando durante ocho horas al día el organismo público estatal al resto de pedanías de Torre Pacheco. Las mismas fuentes esperan que ese abastecimiento se pueda disponer de forma continua en poco tiempo, sin interrupciones.

La Consejera de Agua y Agricultura, Sara Rubira, calificó este viernes como «mala política y mala gestión» el hecho de que la red de abastecimiento del Taibilla haya vuelto a sufrir un corte generalizado como ocurrió hace diez años. La titular de este departamento destacó la colaboración de la Comunidad para derivar lo antes posible el agua desalada al depósito municipal.

Rubira se preguntó qué ha hecho la Mancomunidad en una década «para que esto vuelva a pasar». «Qué es lo que ha hecho el Gobierno de España para que esto volviera a suceder diez años después», subrayó.

La situación del resto de localidades de la cuenca vertiente al Mar Menor afectadas por la inundación de barro del canal principal de la Mancomunidad continúa igual este viernes. San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares sí tienen acceso a agua limpia, pero todavía no está calificada de potable.

El PP pide la comparecencia del delegado del Gobierno, la CHS y la MCT en la Asamblea

El Grupo Parlamentario Popular solicitó este viernes la comparecencia del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, y el de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), Juan Cascales, y los alcaldes de los municipios afectados por los cortes de agua en la Comisión de Agua de la Asamblea Regional.

El portavoz 'popular' en el parlamento autonómico, Joaquín Segado, quiere que Lucas «explique a los ciudadanos que su actuación en este caso está siendo absolutamente inútil porque no está resolviendo ningún problema». «La responsabilidad es de la MCT, es decir del Ministerio para la Transición Ecológica, que no ha ejecutado en tiempo y forma las obras necesarias para evitar que esto sucediera» apuntó, para después afirmar que las actuaciones son «a todas luces insuficientes».

«La maldita, para algunos, desaladora de Escombreras ahora se ve necesaria para que pueda suministrar agua a algunos vecinos», ha concluido, después de que ayer el Gobierno regional autorizase a la MCT para que dispusiera del agua de esta infraestructura para hacer llegar agua a los vecinos de Torre Pacheco afectados, en concreto a los de la pedanía de El Jimenado.