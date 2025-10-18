Las islas y los circuitos culturales, los destinos preferidos para 20.000 murcianos que viajan con el Imserso: «Prácticamente está todo vendido»

Miles de jubilados murcianos comienzan a disfrutar de las vacaciones del Imserso. Igualmente, otros tantos procedentes de otras comunidades autónomas empezarán a llegar estos días ... a la Región para gozar igualmente de su oferta turística. Una oferta de viajes para los distintos destinos peninsulares y de las islas, impulsada por el programa del Ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que alcanza un total de 22.741 plazas en el caso de los mayores de la Comunidad, de las que la gran mayoría ya han sido confirmadas para su disfrute durante los próximos meses.

Así lo reflejan las cifras facilitadas a LA VERDAD por el departamento estatal, que reparte ese volumen total de beneficiarios entre los diferentes lotes de modalidad de viajes. Así, los destinos de costa peninsulares de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña acogerán a 11.499 personas procedentes de la Región. Mientras que 5.931 irán a las islas Canarias y Baleares. Aunque por lo que respecta a estas últimas arranca a partir del próximo miércoles 22. En ambos casos se trata de estancias de diez y ocho días. En todo caso, cifras similares a las de años anteriores. Hasta 879.213 plazas se han lanzado en toda España.

Por su parte, la programación de turismo de escapada, con estancias de 4, 5 y 6 días, bajo las tipologías de circuitos culturales, capitales de provincia, turismo de naturaleza, contempla movilizar a otros 5.361 murcianos.

La Región de Murcia 24.599 plazas tiene la Región de Murcia como destino, entre oferta de costa y viajes de escapadas.

300 plazas hay asignadas para las visitas guiadas con actividades en la ciudad de Murcia.

«Prácticamente está todo vendido, sobre todo los viajes a las islas, que es lo más busca la gente», destaca el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la Región de Murcia (Amuravi), David Blasco. Igualmente, se produce un alto nivel de demanda en los culturales. «Y es que si te descuidas vuela todo en los primeros días», añade -comenzaron las acreditaciones el 8 de marzo-. Aunque, aclara que «aún quedas algunas cosas sueltas», como puede ser en Benidorm, Roquetas de Mar, entre otros lugares destacados.

Y es que estas vacaciones sociales cumplen una importante función de cara a potenciar el envejecimiento activo y saludable, facilitando a los jubilados que participan la posibilidad de desarrollar actividades culturales y recreativas, además de contribuir con ello a mejorar su salud y calidad de vida, tal como subrayan desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Además, cuentan con el atractivo del precio, ya que «por ejemplo, el viaje de una pareja a Mallorca, en la zona del Arenal, sale por un total de 570,58 euros, incluidos todos los gastos», afirma Blasco. No obstante, las tarifas varían según los destinos.

Unas cifras ajustadas que desatan muchas críticas entre los sectores profesionales implicados en este programa vacacional, como son hoteles, agencias de viajes y empresas de transporte. Y es que la financiación del mismo no se ha elevado estos años aunque los costes sí que han aumentado. Los alojamientos reclaman que la remuneración por plaza y día se sitúe al menos entre 36 y 37 euros, en vez de los 25 y 26 euros actuales. Porque así se podrían cubrir los costes y obtener algún beneficio. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), en la que se integra la federación regional HoyTú, ha dejado claro que «no se garantiza un marco económico sostenible» para los establecimientos y no se valora el esfuerzo de mantener el empleo en las zonas turísticas.

Así lo viven de forma directa los seis hoteles de la Comunidad que participan en el programa, como son Cavanna, Entremares, Aluasun Doblemar, Los Delfines y Las Gaviotas, en La Manga, y Conde de Floridablanca en la ciudad de Murcia. En el caso del destino costero, tiene asignadas 21.695 plazas para todo el periodo, a las que hay que sumar 2.094 plazas de la modalidad de escapada.

Escaso beneficio

También David Blasco, en representación de las agencias, insiste en que «habría que darle una vuelta al programa del Imserso» porque el modelo «se ha quedado estancado». Y es que estos agentes de intermediación también critican que su gestión supone una remuneración de apenas 15 euros por reserva, una cuantía insuficiente ante la importante carga de trabajo, concentrada en pocos días.

Los servicios que incluyen las vacaciones del Imserso contemplan el de alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir. Aunque en el caso de las capitales de provincia, como Murcia, el alojamiento será en régimen de media pensión. También aparece el alojamiento en habitación individual, que tiene el suplemento, aunque sujeto a disponibilidad de plazas.

Igualmente, cuenta con el transporte de ida y vuelta en el medio programado, desde la capital de provincia de los usuarios hasta el hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte y viajes a capitales de provincia. Aparte, se cuenta con póliza de seguros colectiva, así como servicio de medicina general, complementario de la Seguridad Social, en el propio hotel. Sin olvidar tampoco, el programa de animación socio-cultural.