Inversión de 2,1 millones de euros para agilizar los trámites medioambientales El consejero Vázquez afirma que hay cuatro proyectos que permitirán la creación de una red autonómica de gestión de residuos

Martes, 9 de septiembre 2025

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor invertirá 2,1 millones de euros a lo largo de este ejercicio y hasta 2026 en la implementación del denominado Plan de Mejora Interna y Transformación Digital, que tiene como objetivo modernizar los procesos internos de las tramitaciones medioambientales para ganar en agilidad, eficacia, coordinación entre administraciones y cercanía a la sociedad.

Así lo indicó este martes el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la celebración de una mesa redonda organizada por la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región (AEMA), donde estuvo acompañado por el director general Juan Antonio Mata.

Ante los representantes de cerca de 40 firmas de la Región que emplean de forma directa a más de cuatro mil personas, facturan más de 300 millones de euros anuales y gestionan ya alrededor del 80% del volumen de los residuos de la Región, Vázquez afirmó que «desde el Gobierno regional apoyamos e impulsamos las iniciativas que nos permitan contar con una red, con una infraestructura propia en nuestra comunidad capaz de gestionar cualquier tipo de residuo».

En este sentido, apuntó que la Consejería de Medio Ambiente cuenta ya con hasta cuatro proyectos de capital privado que se encuentran en evaluación y que permitirían ampliar la red de gestión de residuos autonómica y mejorar la competitividad de las empresas ubicadas en la Región de Murcia.