Instrucciones para reaccionar frente a inundaciones y terremotos en los colegios de la Región de Murcia

La tragedia de la dana de Valencia, el terremoto de Lorca, la erupción del volcán en La Palma, las reiteradas inundaciones en la Región... Como ... ya ocurre en países como Estados Unidos, donde los escolares aprenden medidas de seguridad personal frente a los tornados en los centros educativos, los escolares murcianos recibirán desde este mismo curso formación obligatoria para saber cómo reaccionar en situaciones de emergencia provocadas por inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, incendios forestales, accidentes químicos y maremotos, entre otros escenarios.

La probabilidad de que los escolares tengan que enfrentarse a una catástrofe natural crece a la velocidad de los efectos del cambio climático. Las recientes catástrofes han impulsado el interés de las administraciones públicas en que los estudiantes y docentes sepan cómo actuar y protegerse en caso de que tengan que enfrentar una emergencia en el centro educativo. El Ministerio ha puesto en marcha un plan de formación que tendrán que desarrollar, en teoría este mismo curso, las autonomías. En las etapas de Infantil y Primaria se impartirán al menos dos horas a lo largo del curso escolar, y en el resto de niveles (Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional) serán de cuatro horas como mínimo.

Contenidos mínimos Prevención y sistemas de alerta y sistemas de emergencias. Información versus desinformación en situaciones de emergencia.

Identificación de las situaciones de riesgo en el entorno y en grandes concentraciones humanas y medidas de autoprotección. Reacciones y orientaciones de apoyo emocional.

Riesgos específicos y actuaciones previstas frente a ellos: Inundaciones. Riesgos en la costa. Terremotos, maremotos y tsunamis. Riesgo volcánico. Fenómenos meteorológicos adversos. Incendios forestales. Riesgos tecnológicos: accidentes industriales, químicos, nucleares y transporte de mercancías peligrosas.

Cada uno de estos riesgos deberá incluir: Sensibilización sobre el riesgo y la importancia de la prevención. Consecuencias para sí mismo y para los demás. Medidas de prevención y autoprotección. Normas de seguridad y señalización.

Las personas que impartirán la formación serán miembros de los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil.

La Consejería de Educación y Formación Profesional y la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias preparan la orden conjunta por la que se implantará ese plan de formación ante emergencias de Protección Civil en centros educativos, que tiene como objetivo regular los aspectos básicos para la selección, formación de formadores y desarrollo de la instrucción en los centros docentes no universitarios.

La capacitación podrá ser impartida por los propios docentes, los miembros de los servicios de intervención y asistencia en emergencias así como los voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil. El personal que imparta al alumnado estos conocimientos será instruido anteriormente, remarca la orden de la Comunidad.

Se trata de «proporcionar a los centros educativos no universitarios la formación necesaria y obligatoria a partir del curso 2025-2026 que integre los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adecuados para afrontar situaciones de emergencia de protección civil de manera efectiva y segura». Entre otras cuestiones, se abordarán apartados como los distintos riesgos de protección civil, las consecuencias de los distintos riesgos para las personas y para la comunidad, la importancia de la prevención y de la autoprotección ante situaciones de riesgos y emergencias, la importancia de saber actuar ante las emergencias para evitar o minimizar sus consecuencias, reforzar habilidades para la vida como herramientas para el afrontamiento de riesgos en cualquier situación de la vida, potenciar conductas y actitudes relacionadas con los valores de la prevención, tales como la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la implicación, la participación y el bien común y fomentar la participación de toda la comunidad educativa en las actividades de prevención y actuación ante los riesgos.

La Consejería de Educación aún no ha concretado cuándo comenzará a impartir la formación en los centros, pero el Ministerio ha marcado que debe ser este mismo curso.