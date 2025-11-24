La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos en un aula de la Región de Murcia. Vicente Vicéns / AGM

Instrucciones para reaccionar frente a inundaciones y terremotos en los colegios de la Región de Murcia

Los alumnos de Primaria y ESO recibirán formación obligatoria para saber cómo protegerse ante catástrofes y contra los bulos en plena emergencia

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:06

Comenta

La tragedia de la dana de Valencia, el terremoto de Lorca, la erupción del volcán en La Palma, las reiteradas inundaciones en la Región... Como ... ya ocurre en países como Estados Unidos, donde los escolares aprenden medidas de seguridad personal frente a los tornados en los centros educativos, los escolares murcianos recibirán desde este mismo curso formación obligatoria para saber cómo reaccionar en situaciones de emergencia provocadas por inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, incendios forestales, accidentes químicos y maremotos, entre otros escenarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  2. 2

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  3. 3

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  4. 4

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  5. 5

    Encarna Piñero: «Nada nos haría más ilusión que un proyecto turístico en nuestra tierra de origen»
  6. 6

    Condenados por maltrato a sus parejas más de mil jóvenes murcianos en solo cinco años
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  8. 8 Un terremoto se deja notar de madrugada al sur de Totana
  9. 9 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  10. 10 Presentan una moción en Alcantarilla para regular el uso del burka y el niqab

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Instrucciones para reaccionar frente a inundaciones y terremotos en los colegios de la Región de Murcia

Instrucciones para reaccionar frente a inundaciones y terremotos en los colegios de la Región de Murcia