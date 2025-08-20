Inquietud en Abarán y Cieza por las tormentas secas: «El rayo cayó cerca de nuestra casa y provocó el incendio. Sentimos miedo»

Manuel Ruiz vive con su familia en una casa de la sierra del Oro, en el municipio de Abarán, muy cerca de los repetidores de ... radio y televisión donde los servicios de extinción de incendios lograron retener las llamas. «Sobre las cinco de la tarde observamos mucho humo de otro incendio que, al parecer, había habido en Cieza y, poco después, escuchamos el zumbido de un trueno cuyo rayo había caído muy cerca», relató ayer Ruiz a LA VERDAD acerca de uno de los cinco incendios desatados el lunes por la tarde en la Vega del Segura y el Noroeste por la caída de rayos. Los fuegos obligaron a desplegar medios terrestres y aéreos de extinción a la Comunidad Autónoma, a través del Plan Infomur, y llevaron el temor a vecinos de este municipio y de Cieza, que este lunes trataban de recuperar la normalidad. Las llamas también afectaron a Ricote, Moratalla y Caravaca de la Cruz.

«Enseguida -rememoró Ruiz en Abarán- nos percatamos de que el rayo había caído cerca y había provocado un incendio». «Todo lo demás se fue desencadenando hasta que vimos humo. Y olía mucho. Sentimos miedo», añadió. Fue entonces cuando sintieron la sensación de inseguridad y pensaron en marcharse a otro lugar seguro. Sin embargo, finalmente no tuvieron que hacerlo. Idéntica situación sintió Antonio Fernández, morador de una vivienda en la zona. «Nos dijeron que estuviéramos tranquilos porque el fuego no llegaría a nuestras casas, y así fue», contó este abaranero, quien al mismo tiempo se desató en elogios hacía los servicios de extinción. «Son maravillosos, porque lograron controlar y acorralar un incendio muy peligroso con rachas de viento muy fuertes. Hay que darles la enhorabuena, a ellos y también a quienes los gestionan».

Ampliar Antonio Fernández y José Moreno, ayer en Abarán. C. C.

La Herrada: leña acumulada

En Cieza, la desesperación cundía en el paraje de La Herrada, afectado por el incendio forestal que empezó en la rambla del Cárcavo. José Manuel Sánchez, presidente de la ciezana Sociedad de Cazadores El Conejo de Monte, relató la sensación de impotencia que creció por momentos anteayer. Sánchez observaba cómo ardía la sierra. Lo hacía junto a compañeros con los que, a diario, trata de cuidar este entorno de la Vega Alta.

«Estamos de acuerdo en que un rayo es un rayo y que este tipo de incendios son muy difíciles de parar, pero también está claro que en el monte hay mucha leña acumulada que, por circunstancias que desconocemos, no se retira» de cara al verano, explicó este cazador, agricultor de profesión. Y abogó por un mayor cuidado de las zonas naturales «para poder hacer que situaciones como esta sean, cuando menos, de menor impacto».