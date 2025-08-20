La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Manuel Sánchez, el lunes ante el incendio en Cieza. C. C.

Inquietud en Abarán y Cieza por las tormentas secas: «El rayo cayó cerca de nuestra casa y provocó el incendio. Sentimos miedo»

Vecinos relatan la inquietud que vivieron el lunes ante el fuego

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:28

Manuel Ruiz vive con su familia en una casa de la sierra del Oro, en el municipio de Abarán, muy cerca de los repetidores de ... radio y televisión donde los servicios de extinción de incendios lograron retener las llamas. «Sobre las cinco de la tarde observamos mucho humo de otro incendio que, al parecer, había habido en Cieza y, poco después, escuchamos el zumbido de un trueno cuyo rayo había caído muy cerca», relató ayer Ruiz a LA VERDAD acerca de uno de los cinco incendios desatados el lunes por la tarde en la Vega del Segura y el Noroeste por la caída de rayos. Los fuegos obligaron a desplegar medios terrestres y aéreos de extinción a la Comunidad Autónoma, a través del Plan Infomur, y llevaron el temor a vecinos de este municipio y de Cieza, que este lunes trataban de recuperar la normalidad. Las llamas también afectaron a Ricote, Moratalla y Caravaca de la Cruz.

