Agentes del Seprona, en una toma de muestras en suelos agrícolas junto a Los Blancos, en 2022. J. M. RODRÍGUEZ

Otro informe de la UCO amplía a la fauna la contaminación por metales junto a un vertedero de residuos mineros de Cartagena

La Guardia Civil detecta altos niveles en conejos cerca de Los Blancos y confirma el arrastre de restos a suelos agrícolas, una rambla y el Mar Menor y el «riesgo sustancial para el medio ambiente y la salud de las personas»

José Alberto González

José Alberto González

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:14

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil sobre el depósito de residuos peligrosos Los Blancos, ... en Llano del Beal, ha confirmado «el arrastre» permanente «de partículas de alto contenido metálico originadas en el vertedero» y los consiguientes daños al medio ambiente y el «riesgo sustancial» para el Mar Menor y su cuenca y para la salud de las personas «expuestras» a esa carga química. Todo ello estaría causado, presuntamente, por la falta de sellado de la instalación -que acoge los restos de la antigua Balsa Jenny- desde el año 2008 y las consiguientes escorrentías en episodios de lluvias torrenciales.

