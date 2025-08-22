El Info lidera un grupo europeo de apoyo a empresas de defensa La Comunidad destaca su trabajo en Bruselas para ayudar a las pymes y 'startups' de la Región a optar a contratos internacionales

LA VERDAD CARTAGENA. Viernes, 22 de agosto 2025, 00:37

La Oficina de la Región de Murcia en Bruselas ha reforzado la presencia de pymes y empresas de base tecnológica ('startups') en el ecosistema europeo de defensa, con eventos estratégicos, grupos de trabajo e iniciativas de colaboración internacional.

El trabajo de los funcionarios murcianos para que la agenda europea incorpore a los ecosistemas regionales de defensa se ha concretado en múltiples iniciativas que han contado con la participación activa de la Oficina de Bruselas, según informó la Comunidad en un comunicado. Una de las más destacadas fue la organización de la Conferencia Europea sobre la Industria Naval de Defensa, celebrada en Cartagena los días 6 y 7 de marzo de 2025, que congregó a más de 300 empresas, clústeres y representantes institucionales del sector naval europeo.

Igualmente, la Oficina ha colaborado activamente en acciones para entretejer nuevas alianzas y colaboraciones en el ámbito europeo, entre las que destaca la asistencia al 'Infoday' del Fondo Europeo de Defensa (FED), los días 3 y 4 de abril en Bruselas, un instrumento clave de financiación para proyectos colaborativos europeos. Destacan, en este sentido, los contactos estratégicos para impulsar colaboraciones en tecnologías duales con regiones como Häme (Finlandia) y su ecosistema tecnológico 'Define'.

El proyecto regional de tecnologías duales Caetra es «inspiración para otras administraciones públicas», destacan

Como novedad, recientemente, el Info ha asumido el liderazgo de un nuevo Grupo de Trabajo de Defensa, en el marco de la Asociación de impulso de la internacionalización de las empresas europeas, red Trade Promotion Europe (TPE), centrado en el seguimiento de programas de financiación y en el intercambio de buenas prácticas entre agencias de promoción comercial.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, dijo que el programa de tecnologías duales que impulsa su departamento, Caetra, «es un ejemplo de buena práctica en el marco europeo de autonomía estratégica en defensa, ha puesto de manifiesto la importancia de apoyar el fortalecimiento de las pymes para que escalen y participen en este sector» . Subrayó, además, que «nuestras fórmulas de impulso a las tecnologías duales, con acciones de capacitación, promoción de colaboraciones público-privadas y apoyo para participar en licitaciones internacionales, está siendo una inspiración para otras administraciones públicas».

Todas estas actuaciones, según la Comunidad, refuerzan el trabajo del presidente Fernando López Miras como ponente del dictamen 'Una industria europea de la defensa fuerte', en el Comité Europeo de las Regiones. Allí reivindica el papel clave de las regiones en el desarrollo del ecosistema de defensa europeo. Igualmente, apoyan los trabajos institucionales que López Miras desarrollará en el nuevo grupo de trabajo de Defensa del Comité Europeo de las Regiones del que ha sido designado presidente.

«Queremos que las empresas sean actores protagonistas» La consejera Marisa López Aragón recordó que trabajan con la intención de que las empresas de la Región vinculadas a las tecnologías duales «sean actores protagonistas en grandes proyectos competitivos y colaborativos europeos de defensa». La titular del departamento de Empresa, Empleo y Economía Social insistió en que «estas acciones están orientadas a que pymes, centros tecnológicos y 'startups' de la Región de Murcia ganen visibilidad, accedan a nuevas alianzas y se posicionen en el centro de las cadenas de valor de la industria europea de la defensa, especialmente en sectores estratégicos de alto impacto». La Comunidad lleva invertidos casi 5 millones de euros en apoyo a esas empresas.