Varias clientas en la sección de frutería de un supermercado. Nacho García

La inflación sube tres décimas en septiembre y se sitúa en el 2,4% en la Región de Murcia

Se trata del segundo menor incremento, solo por detrás de Canarias y seis décimas por debajo de la media nacional

Iván Rosique / EP

Iván Rosique / EP

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:21

El mes de septiembre dejó un aumento de la inflación de tres décimas en la Región de Murcia con respecto a la tasa interanual del mes anterior, hasta situarse en un 2,4%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del cuarto mes consecutivo en el que el Índice de Precios de Consumo (IPC) encadena subidas.

Dicho incremento, motivado por el encarecimiento de los alimentos, la gasolina y la luz, fue sin embargo el segundo menor de España, tan solo por detrás de Canarias (2,2%) y seis décimas por debajo de la media nacional, que es del 3%.

Donde más subieron los precios en la Comunidad respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con incremento del 6,1% en comparación con septiembre de 2024 (+0,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior). También se encarecieron las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 4,9% más (-0,7 puntos); así como los restaurantes y hoteles, con una subida de 4,6% (+1,1 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,1% más (-0,2 puntos).

Por contra, los precios cayeron en la categoría de vestido y calzado, con una bajada del 3,1% en su tasa de IPC interanual y un encarecimiento del 0,8% en comparación con el mes de agosto. Se trata del único apartado donde se abarataron.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC a nivel nacional las presentaban la Comunidad de Madrid (3,5%), Comunidad Valenciana (3,4%) y Baleares (3,3%). Por contra, los menores incrementos fueron en Canarias (2,2%), Región de Murcia (2,4%) y Cataluña (2,6%).

