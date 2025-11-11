La industria alimentaria de la Región de Murcia crece con solidez pero tiene el reto de innovar en productos saludables
Un informe sobre el sector presentado este martes por la consultora PwC destaca el impacto socioeconómico que asciende a 4.318 millones de euros en la Comunidad, el 11% del PIB, aunque destaca la importancia de reposicionar conservas, zumos y platos preparados en gamas 'premium'
Martes, 11 de noviembre 2025, 11:16
La industria de transformación alimentaria de la Región de Murcia sigue consolidando a nuestro territorio como una auténtica fábrica mundial de alimentos. Y lo hace ... con el protagonismo de diversos subsectores que ofrecen una amplia variedad de productos, desde las ramas cárnicas, golosinas, preparación de conservas, frutas y hortalizas, alimentación animal, bebidas, entre otros. De hecho, sus exportaciones superan los 3.300 millones de euros anuales, con un crecimiento medio del 8% desde 2018. Una solidez que se refleja en el impacto que genera en el PIB regional por valor de 4.318 millones de euros, además de 92.840 empleos, lo que equivale al 11% de la riqueza y al 14% de los trabajadores. Sin embargo, son notables los desafíos que tiene por delante para mantener su dinamismo desde una apuesta más innovadora, competitiva y sostenible.
Al respecto, se advierte como esencial la innovación en productos saludables y sostenibles, contribuyendo a acabar con el «desfase entre capacidad productiva y portafolio innovador», así como el salto en la digitalización avanzada (IA, trazabilidad, automatización). Para ello, se considera clave reposicionar los productos tradicionales (conservas, zumos, platos preparados) en gamas 'premium'; diversificar hacia ingredientes funcionales y saludables; aprovechar el potencial exportador para crecer en los mercados halal/kosher (musulmán/judío); y fortalecer los canales digitales y directos al consumidor. Así se recoge en el informe 'La industria alimentaria en la Región de Murcia: Impacto socioeconómico, tendencias y retos de futuro' presentado este martes por la consultora y auditora PwC (Pricewaterhouse Coopers).
Estructura empresarial de
la industria alimentaria y
de bebidas en España y Murcia
%, 2023
España
Región de Murcia
Autónomo
Microempresa
29.9
23
18.8
18.8
17
15.5
12
11.6
0
1-2
3-5
6-9
Pequeña empresa
12.1
12.4
10.4
8.4
10-19
20-49
Mediana empresa
2.9
1.8
1.1
0.9
0.3
0.2
50-99
100-199
200-249
Fuente: PwC
Gran empresa
1.4
0.7
0.2
0.2
0.1
0
250-999
1.000
-4.999
>5.000
Fuente: PwC
El director de PwC en la Región de Murcia, Javier Celdrán, ha sido el encargado de presentar los datos detallados del análisis de este sector manufacturero en territorio murciano, así como sus expectativas para los próximos años. También intervinieron en la jornada la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, junto al presidente de la patronal alimentaria Agrupal, José García Gómez, y el director general de CRC Caja Rural Central, José Víctor Guillén. Todos ellos han puesto en valor lo que representa este sector a partir de su efecto multiplicador, ya que por cada euro de PIB directo se generan 2,58 euros; y por cada 100 empleos directos se generan 335 empleos totales.
De esa forma, la industria alimentaria de la Comunidad representa el 32% de la facturación manufacturera y el 36% del empleo industrial regional, lo que la convierte en la sexta autonomía con mayor especialización en este ámbito. Un potencial en la transformación de las materias primas en productos elaborados que está vinculado al enorme peso de la producción primaria del campo, la ganadería, que constituyen el punto de partida de la cadena de valor.
Además, se cimenta ese desarrollo a pesar de obstáculos como la falta de agua, ya que afronta una de las mayores escaseces hídricas de España, agravada por «las restricciones en el Tajo-Segura», alertando de lo que ocurrirá a partir de 2027 con la entrada en vigor las nuevas reglas de explotación del Trasvase, que elevan de forma progresiva los caudales ecológicos, lo que implicará «menos agua».
El estudio elaborado subraya que la alimentación y la fabricación de bebidas juega así un papel estratégico en el tejido industrial murciano. Entre 2018 y 2023, su facturación total ha seguido una trayectoria ascendente, con una tasa del 7,4%, hasta alcanzar un volumen de 8.841 millones de euros. Pero su peso no es solo por su volumen de negocio, sino también por su capacidad de tracción sobre otros sectores. Y uno de los ejemplos más notorios es el del transportes y la logística, encargado de la distribución en los mercados, garantizando que los productos lleguen de forma eficiente.
Principales magnitudes
por subsectores de
la industria alimentaria
Facturación
Millones de €, 2023,
% sobre el total
Industria cárnica
2.481
28%
Prep. y conservación
frutas y hortalizas
1.825
21%
Productos de alimentación animal
1.365
15%
Fabricación de bebidas
415
5%
Industria del pescado
190
2%
Panadería y pastas alimenticias
190
2%
Productos lácteos
183
2%
Molinería y almidones
61
1%
Aceites y grasas
37
0%
Golosinas y otros productos
2.094
24%
Personal ocupado
Total, 2023,
% sobre el total
Industria cárnica
7.522
27%
Prep. y conservación
frutas y hortalizas
6.712
24%
Productos de alimentación animal
767
3%
Fabricación de bebidas
1.278
5%
Industria del pescado
569
2%
Panadería y pastas alimenticias
2.616
9%
Productos lácteos
709
3%
Molinería y almidones
119
0%
Aceites y grasas
80
0%
Golosinas y otros productos
7.311
26%
Empresas
Total, 2024,
% sobre el total
Industria cárnica
89
9%
Prep. y conservación
frutas y hortalizas
118
12%
Productos de alimentación animal
26
3%
Fabricación de bebidas
87
9%
Industria del pescado
22
2%
Panadería y pastas alimenticias
368
38%
Productos lácteos
40
4%
Molinería y almidones
10
1%
Aceites y grasas
33
3%
Golosinas y otros productos
173
18%
Fuente: PwC
Con todo, se indica la existencia de unos condicionantes económicos y de mercado que afectan de lleno en el sector. Así se apunta a la atomización empresarial, donde el 70% de empresas tienen medos de 10 trabajadores, además acontece una estacionalidad productiva que limita la eficiencia y la competitividad. Por ello, se insta a la necesidad de avanzar en una mayor cooperación empresarial y crecimiento en escala, al igual que a la integración de la cadena de valor con el sector primario y distribución.
Porque tal como hacen hincapié desde PwC es necesario estar preparados para las principales tendencias globales que marcarán el futuro de la alimentación, con un alto impacto local. Así, se hace referencia al peso de los alimentos plant-based (elaboran únicamente con materias primas de origen vegetal) y las proteínas alternativas. Todo ello sustentado en la tendencia de una nutrición personalizada y un envejecimiento saludable. Igualmente, está el efecto del crecimiento de la marca blanca y de productos de gama superior y conveniencia.
