El director de PwC en la Región de Murcia, Javier Celdrán, este lunes, durante la presentación de los datos del informe. Javier Carrión / AGM

La industria alimentaria de la Región de Murcia crece con solidez pero tiene el reto de innovar en productos saludables

Un informe sobre el sector presentado este martes por la consultora PwC destaca el impacto socioeconómico que asciende a 4.318 millones de euros en la Comunidad, el 11% del PIB, aunque destaca la importancia de reposicionar conservas, zumos y platos preparados en gamas 'premium'

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:16

Comenta

La industria de transformación alimentaria de la Región de Murcia sigue consolidando a nuestro territorio como una auténtica fábrica mundial de alimentos. Y lo hace ... con el protagonismo de diversos subsectores que ofrecen una amplia variedad de productos, desde las ramas cárnicas, golosinas, preparación de conservas, frutas y hortalizas, alimentación animal, bebidas, entre otros. De hecho, sus exportaciones superan los 3.300 millones de euros anuales, con un crecimiento medio del 8% desde 2018. Una solidez que se refleja en el impacto que genera en el PIB regional por valor de 4.318 millones de euros, además de 92.840 empleos, lo que equivale al 11% de la riqueza y al 14% de los trabajadores. Sin embargo, son notables los desafíos que tiene por delante para mantener su dinamismo desde una apuesta más innovadora, competitiva y sostenible.

