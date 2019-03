Indemnizan a una paciente por dañarle un nervio en una operación de varices LA VERDAD Murcia Sábado, 23 marzo 2019, 11:36

La Consejería de Salud y la compañía aseguradora Berkley tendrán que indemnizar con 64.000 euros a un paciente que se sometió a una intervención de varices en el Hospital del Noroeste, en Caravaca de la Cruz, y que a raíz de la misma sufrió una lesión en un nervio que le impide «una normal deambulación». Así lo ordena la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región, que estima en parte el recurso que presentó el afectado contra la orden que desestimó su reclamación, presentada por la vía de la responsabilidad patrimonial.

La Sala, que tiene como ponente a la magistrada Consuelo Uris, dice que durante el proceso judicial no se ha podido descubrir la causa de la patología que presenta el enfermo, derivada de una lesión del nervio peroneo. Pero añade que el mecanismo causante de la lesión fue la intervención de varices, pues antes de practicarse la misma no presentaba problema alguno de esta naturaleza. La Sala dice que no se ha acreditado una mala práctica médica, pero comenta que «es lo cierto que algo en el ámbito de la cirugía tuvo que causar (o contribuir a ello) la lesión del nervio». En cuanto al consentimiento informado, la sentencia señala que nada consta en el mismo acerca de la posibilidad de la lesión del nervio peroneo.