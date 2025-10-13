Indagan si el segundo asesinado en Lorca traficaba con hachís

La Guardia Civil ha identificado al segundo fallecido del doble crimen de Lorca, cuyo cuerpo fue hallado el martes en el maletero de un ... Peugeot 5008 aparcado junto a la carretera que une Ramonete con Puntas de Calnegre. Se trata de un ciudadano marroquí relacionado presuntamente con el tráfico de hachís y marihuana, así como con los conocidos 'vuelcos' de droga —robos entre narcos—, según confirman fuentes próximas a la investigación.

El vehículo, de color blanco, fue localizado con el motor y las luces encendidas a escasos metros de un restaurante de la pedanía lorquina de Ramonete, tal y como confirmaron testigos del hallazgo del cuerpo. En su interior, los agentes encontraron el cuerpo maniatado y con varios impactos de bala, lo que apunta a un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.

«Yo venía de trabajar y he visto el helicóptero y varias patrullas de la Guardia Civil dando vueltas por todo el pueblo», comentaba otro residente. «Aquí no pasa nada nunca, así que esto ha sido un revuelo tremendo».

El descubrimiento del cadáver se produjo poco después del asesinato de Giuliano Velo, un ciudadano italiano de 67 años tiroteado en su vivienda del paraje de El Cantal, a unos diez kilómetros de allí. Velo se encontraba en libertad provisional, tras pasar un año entre rejas, acusado de liderar una red que proporcionaba grandes embarcaciones para trasladar hachís.

Una larga lista de antecedentes

Al ciudadano italiano, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo vincularon con el grupo mafioso Mala de Brenta, nacido en Veneto en los años setenta y también conocido como Mafia veneta o Mafia del Piovese.

Velo también había sido condenado años atrás por un alijo de más de dos toneladas y media de marihuana hace dos décadas, ya fue investigado en Málaga por su presunta implicación en un asesinato, del que salió exculpado por falta de pruebas.

También se le relacionó con el asesinato en Yecla del también italiano Giuseppe Nirta, miembro del grupo mafioso de Calabria 'Ndrangheta'. Acabó siendo localizado y arrestado en Albania y extraditado a España, aunque una vez más salió exculpado del asesinato.

Los investigadores tratan ahora de determinar si ambas muertes guardan relación directa y si el marroquí formaba parte de las mismas redes de tráfico que orbitaban alrededor del italiano.

De momento, no se ha notificado detención alguna por el doble crimen y la Policía Judicial de la Guardia Civil analiza las muestras biológicas recogidas tanto en la vivienda como en el maletero del coche y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los autores del crimen.