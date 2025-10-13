La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agentes de la Guardia Civil, en el lugar donde fue hallado el cuerpo en un maletero. G J. Martínez / AGM

Indagan si el segundo asesinado en Lorca traficaba con hachís

El cuerpo maniatado en el maletero de un coche en Ramonete tenía impactos de bala y el doble crimen apunta a un ajuste de cuentas por droga

Raúl Hernández
Alicia Negre

Raúl Hernández y Alicia Negre

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:32

Comenta

La Guardia Civil ha identificado al segundo fallecido del doble crimen de Lorca, cuyo cuerpo fue hallado el martes en el maletero de un ... Peugeot 5008 aparcado junto a la carretera que une Ramonete con Puntas de Calnegre. Se trata de un ciudadano marroquí relacionado presuntamente con el tráfico de hachís y marihuana, así como con los conocidos 'vuelcos' de droga —robos entre narcos—, según confirman fuentes próximas a la investigación.

