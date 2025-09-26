Impulso a las obras del AVE entre Murcia y Almería con otros 6,3 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha movilizado 6,3 millones de euros, a través de Adif AV, para seguir impulsando el desarrollo ... de la línea de alta velocidad Murcia-Almería, de 200 kilómetros de longitud, con dos nuevos contratos que permiten avanzar en el trazado subterráneo de Nonduermas y en la preparación del próximo montaje de la vía en el tramo entre Vera y Almería.

Por un lado, se ha adjudicado por 5,3 millones de euros el suministro de los 38 aparatos de dilatación que se instalarán en el montaje de las vías del tramo Vera-Almería (de 78 kilómetros). Se trata de los dispositivos que preservan el carril de las tensiones por efecto de los cambios de temperatura, informa el Ministerio.

Por otro lado, se ha licitado por 1 millón de euros el despliegue de una segunda línea de suministro de energía, de respaldo ante eventual incidencia en la principal, para los sistemas de protección civil y seguridad que se instalan en el trazado subterráneo de 2,1 kilómetros de Nonduermas, por el que la línea parte de Murcia en dirección a Almería.

De esta forma, el contrato garantiza la operatividad y disponibilidad de todos los dispositivos de protección civil y seguridad del trazado (alumbrado, sistemas de detección y extinción de incendios, ventilación, interfonos y comunicaciones, etc.).

Ampliar Trabajos en el tramo Níjar-Río Andarax. Ministerio de Transportes

Las inversiones en la línea de alta velocidad Murcia-Almería cuentan con 3.600 millones y avanzan a buen ritmo, tal y como pudo comprobar el ministro, Óscar Puente, en recientes sendas visitas a las obras del viaducto de Los Feos y a la nueva estación de Murcia del Carmen.

Ritmo de las obras

El Ministerio indica que «continúa avanzando» tanto en actuaciones actualmente en desarrollo como en la preparación de próximas fases de los trabajos, para completar la nueva línea Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo.

Explica que se trabaja para completar la plataforma de la línea, toda ella finalizada o en construcción, y se avanza en la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas. En cuanto al montaje de la vía, ya están activados los trabajos de despliegue de vía en dos tercios de la línea (adjudicados los del tramo Murcia-Lorca y licitados los del Vera-Almería); y se trabaja para licitar próximamente los del tramo restante (Lorca San Diego-Vera).

El Ministerio señala que también se progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y en la redacción del proyecto para acometer la del tramo Lorca-Almería. Asimismo, está contratado el futuro despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización y gestión de tráfico (el ERTMS).