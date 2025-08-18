La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La consejera Sara Rubira, en el laboratorio del IMIDA en el que se investigan técnicas para combatir el trips exótico que afecta el pimiento en invernadero. CARM

El IMIDA trabaja en el control de un nuevo insecto que afecta a la plantación de pimiento en la Región

La investigación busca mejorar las estrategias de manejo y selección de enemigos naturales autóctonos

LA VERDAD

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:14

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Mediioambiental (IMIDA) trabaja en el control de un nuevo trips exótico que afecta el pimiento. La investigación busca mejorar las estrategias de manejo y selección de enemigos naturales autóctonos para el control del 'Thrips parvispinus' en invernaderos de pimiento, un insecto que supone una amenaza para la agricultura en el campo de Cartagena.

Las investigaciones se realizan en el marco de dos proyectos para los Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), en concreto para las cooperativas Hortamira y Sol y Tierra Campo de Cartagena (Soltir).

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, visitó las instalaciones del IMIDA donde destacó que «estos proyectos pretenden revisar y optimizar las estrategias de manejo de enemigos naturales para el control de una especie de tisanóptero, 'Thrips parvispinus', recientemente introducido en España».

Rubira destacó que «el conocimiento de la biología y ecología de este insecto y sus potenciales enemigos naturales permitirá desarrollar unas mejores estrategias de manejo del cultivo, para reducir los daños sobre el cultivo».

«En estos estudios se está analizando el efecto de diferentes estructuras vegetales asociadas a los invernaderos de pimiento y que podrían estar influyendo en las dinámicas poblacionales del trips», explicó.

Control biológico

El campo de Cartagena es una zona pionera en el manejo de plagas en cultivos hortícolas protegidos bajo invernadero y en la introducción del control biológico de plagas, sobre todo en pimiento, donde hay más de 1.000 hectáreas de cultivo, con una producción de más de 150.000 toneladas y que generan unos ingresos de más de 110 millones de euros anuales.

El control biológico nació a principios del 2000, como respuesta a la gran problemática que generaba la plaga de trips 'Frankliniella occidentalis', que se intentó controlar por medios químicos sin resultados y con un gran coste económico.

Tras la introducción exitosa del control biológico con enemigos naturales y la reducción del número de aplicaciones de fitosanitarios, no solo desapareció el problema que ocasionó esta plaga, sino que se incrementaron las producciones comerciales y, por tanto, los ingresos. El manejo se optimizó y se exportó a otras zonas productoras de pimiento como Almería, situando a la Región de Murcia y a las investigaciones agrarias realizadas en el IMIDA como referentes a nivel mundial.

Después de más de 25 años de empleo del control biológico en pimiento, el sector se vuelve a enfrentar a una nueva amenaza que en este caso la protagoniza el 'Thrips parvispinus'. La experiencia adquirida por agricultores y técnicos impulsó la investigación de una solución basada en el control biológico y en la optimización de los manejos de plagas actuales.

Para ello, los investigadores del Equipo de Control Biológico y Sistemas Ecosistémicos del IMIDA, Michelangelo La Spina, Elena López Gallego y Juan Antonio Sánchez, estudian si entre la biodiversidad que aportan las diferentes estructuras vegetales en el ecosistema de los invernaderos de pimiento hay nuevos enemigos naturales que puedan ayudar a controlar este trips.

