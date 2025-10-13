La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La presentación del proyecto reunió este lunes a representantes de Fundown y del IMIB. Asistieron los consejeros de Salud y Política Social, Juan José Pedreño y Conchita Ruiz. Guillermo Carrión / AGM

El IMIB rastrea en el origen genético de la discapacidad intelectual de 200 usuarios de Fundown

El objetivo de esta investigación es ofrecer un diagnóstico preciso a adultos que en su momento no tuvieron acceso a los actuales estudios genómicos

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:29

Comenta

El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) rastreará en 200 adultos el origen genético de su discapacidad intelectual, en busca del diagnóstico al que en ... su día no tuvieron acceso. El proyecto se desarrolla con usuarios de la Fundación Síndrome de Down de la Región (Fundown), y va más allá de los estudios necesarios para detectar la alteración que pueda estar detrás de la discapacidad. Se evaluarán las capacidades cognitivas y neuropsicológicas de los participantes, así como sus rasgos de personalidad y la conducta adaptativa.

