El IMIB celebra sus X Jornadas Científicas conectando investigación, vocación y futuro

El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) Pascual Parrilla celebrará el jueves 27 de noviembre sus X Jornadas Científicas, un evento consolidado como el principal punto de encuentro de la investigación biosanitaria en la Región de Murcia. La cita reunirá a 500 asistentes entre asociaciones de pacientes, investigadores clínicos y preclínicos, técnicos, profesionales del ámbito sanitario y estudiantes para compartir los avances más recientes y reforzar los lazos entre ciencia, salud y sociedad. Además, se van a presentar casi 150 póster.

Estas jornadas, que este año alcanzan su décima edición, representan un hito en la trayectoria del IMIB, consolidado como referente en investigación biosanitaria traslacional. A lo largo de estos diez años, el Instituto ha impulsado proyectos de gran impacto en áreas como la oncología, la genética, la geriatría, la microbiología o la salud mental, favoreciendo la transferencia del conocimiento desde el laboratorio a la práctica clínica.

El encuentro se abrirá a las 8.15 horas con la recogida de documentación y un café-'networking', un espacio para favorecer la conexión entre los distintos grupos y plataformas de investigación del IMIB. Posteriormente, a las 10.30 horas, se celebrará la presentación institucional, que contará con la intervención de autoridades y representantes del ámbito científico y sanitario regional.

Conversatorios

El programa de las X Jornadas combina rigor científico con una mirada humanista. La primera gran cita de la mañana será el conversatorio con el profesor Jesús San Miguel Izquierdo, director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra, director médico de la Clínica Universidad de Navarra y patrono de la Fundación Científica de la AECC. Bajo el título 'El sentido de nuestro trabajo', el profesor San Miguel reflexionará sobre el propósito y la responsabilidad ética que acompaña al avance de la medicina moderna. La sesión estará presentada por el profesor Vicente Vicente García, cofundador e investigador honorífico del Grupo de Hematología y Oncología Médica Clínico-Experimental del IMIB, y moderada por la doctora María Eugenia de la Morena Barrio, investigadora Ramón y Cajal del mismo grupo.

A continuación, a las 12.30 horas, tendrá lugar el conversatorio con el doctor Pedro Abizanda Soler, jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y director científico del Ciber de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (Ciberfes). Su charla, titulada 'Investigar en geriatría: dar cariño a los mayores', abordará los retos científicos y éticos de la investigación en envejecimiento y fragilidad, destacando la importancia del trato humano y la empatía en la práctica clínica.

El doctor Abizanda será presentado por el doctor Mariano Leal Hernández, subdirector científico de Atención Primaria del IMIB, y la sesión será moderada por la doctora María Ángeles Núñez Sánchez, investigadora principal Miguel Servet del Grupo de Obesidad, Diabetes y Metabolismo del IMIB.

Ciencia emergente

La jornada continuará con la presentación de las comunicaciones orales seleccionadas, en la que ocho investigadores del IMIB expondrán los resultados de sus estudios más recientes. Entre los temas, se abordarán la inmunología, las enfermedades raras, la microbiología, el cáncer, los trastornos de la conducta alimentaria y la biología molecular aplicada a la medicina personalizada. Las comunicaciones serán presentadas y moderadas por los doctores Santiago Cuevas González, líder del grupo de Fisiopatología de la Inflamación y el Estrés Oxidativo, y Pedro Antonio Cáscales Campos, jefe de sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo de La Arrixaca.

A las 18.00 horas, tendrá lugar la ceremonia de clausura y entrega de premios, presidida por el consejero de Salud, Juan José Pedreño Planes, junto al rector de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz; el director del IMIB, Pablo Ramírez Romero; y la directora de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS), María Fuensanta Martínez Lozano.

Temas

Imib