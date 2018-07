Hugo Morán cita a los regantes tras el aviso de movilizaciones si se recorta el trasvase en agosto Miembros del Círculo por el Agua de las tres provincias, ayer en la Cámara de Comercio de Murcia. / EDU BOTELLA El Círculo por el Agua de Murcia, Alicante y Almería da un toque al Gobierno central para que envíe el máximo legal los próximos meses ALICIA NEGRE y MANUEL BUITRAGO Murcia Martes, 31 julio 2018, 02:16

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, convocó ayer a los regantes del Trasvase Tajo-Segura a una primera reunión en septiembre. Este recogerá sus reivindicaciones en nombre de la ministra Teresa Ribera, a cuyo despacho llamaron los usuarios para pedirle explicaciones por su alegato anti trasvasista. La invitación llegó coincidiendo con la reunión del Círculo por el Agua de la Región de Murcia, Alicante y Almería, que lanzó la advertencia de que se movilizarán si el Ministerio no transfiere en agosto y septiembre los caudales máximos previstos por la ley: 20 hectómetros si la cabecera del Tajo está en el Nivel 3, o de 38 si sigue en el Nivel 2, en cuyo caso los envíos son automáticos. El 40% de estos recursos es para la población. El Círculo hizo un llamamiento a los políticos para que se muevan, y dará diez días de plazo para que se autorice el desembalse, ya que teme que el Ministerio aplique algún recorte.

El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, apuntó que hay reservas suficientes en la cabecera, concretamente 671 hectómetros, de los que 271 se consideran excedentarios. «Hay unas declaraciones de la ministra desde nuestro punto de vista desafortunadas y empieza a cundir cierto temor ante la posibilidad de que no se envíe agua para regadío en el mes de agosto y septiembre», manifestó Jiménez. De los 38 hectómetros autorizados para julio, faltan por llegar 18, apostilló. El 60% es para el regadío.

Explicó que en la mente de todos los integrantes del Círculo hay dos ideas: «Una de ellas, que es impensable que no se vaya a enviar ese máximo que permite la ley de 20 hectómetros para agosto y otros 20 para septiembre, teniendo en cuenta que estamos más cerca del nivel 2 que del nivel 4; la segunda idea clara es la de unidad».

Las palabras de la ministra aún escuecen, y dicen que defenderán el Trasvase «con uñas y dientes porque nos va la vida en ello»

«Hay agua suficiente»

Jiménez añadió que el Círculo por el Agua no tiene ningún motivo para creer que esos hectómetros no van a llegar, salvo esas declaraciones de la ministra. «En nuestra mente anida la idea de que se va a operar con normalidad. Hay agua suficiente para que los pueblos ribereños mantengan su uso recreativo y aquí podamos dedicarnos a la agricultura. Esperamos que el Ministerio cumpla con lo que todo el Levante está reclamando. En caso contrario nos reuniremos en agosto y veremos por dónde caminamos. No nos estamos poniendo una venda antes que la herida, estamos abriendo el botiquín y mirando si tenemos vendas por si acaso», apostilló.

Insistió en la que ministra da a entender que no está muy por la labor de apoyar el Trasvase. «Evidentemente echaremos mano de todos los instrumentos que tengamos para defenderlo con uñas y dientes porque nos va la vida en ello», dijo.