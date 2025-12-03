La incidencia de la gripe se dispara un 110% y comienza a llenar las Urgencias en la Región de Murcia Hospitales y centros de salud afrontan el inicio de una epidemia adelantada que puede tener mayor impacto que en temporadas anteriores

La incidencia de gripe en la Región de Murcia se disparó un 110% la semana pasada (entre el 24 y el 30 de noviembre), hasta alcanzar una tasa de 50,9 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de la segunda semana consecutiva con fuertes incrementos, lo que confirma que la epidemia estacional de gripe se ha adelantado con respecto a temporadas anteriores. Enrique Bernal, jefe de Medicina Interna del Reina Sofía, subraya que estamos ante la evolución esperable de la curva epidémica, con una fase ascendente en la que los contagios crecen de forma exponencial.

Hospitales y centros de salud empezaron ya la semana pasada a detectar un claro aumento de la gripe. En el Reina Sofía se pasó de atender «entre 5 y 10 casos al día a 20 o 25», explica César Cinesi, jefe de sección de Urgencias en este hospital. En el Morales Meseguer, el incremento de la presión asistencial es notable desde este martes, avisa su jefe de Urgencias, José Antonio Serrano. Ese día había ya 28 pacientes a la espera de ingreso, frente a la normalidad de las jornadas anteriores.

También crece el número de ingresos. En el Reina Sofía había siete pacientes ingresados por gripe el lunes, y este miércoles la cifra había ascendido ya a 13. En todos los casos se trata de gripe AH3N2. Hay, además, otros dos pacientes hospitalizados por virus respiratorio sincitial (VRS). La incidencia de infecciones respiratorias agudas va en general al alza, con un aumento del 19%. En concreto, las bronquitis y bronquiolitis (causadas fundamentalmente por el VRS) crecen un 6,9%, mientras los contagios de covid suben un 30%. No obstante, la incidencia de coronavirus sigue siendo muy baja, de apenas 2,2 casos por cada 100.000 habitantes.

Lo habitual es que gripe y covid «no se solapen», de forma que lo previsible es que las tasas de coronavirus continúen bajas mientras haya una alta circulación de virus gripal, explica Enrique Bernal. Pero tampoco es descartable que coincidan las curvas epidémicas. En estos momentos, coinciden de hecho las subidas de gripe y VRS.

En los centros de salud, la impresión es de un aumento significativo de los contagios, especialmente entre los adolescentes, avisaba el pediatra Antonio Iofrío este lunes. Los expertos advierten de que nos enfrentamos previsiblemente a una epidemia con mayores tasas de contagio que en temporadas anteriores, debido a la aparición de una nueva cepa o subclado de la gripe AH3N2, bautizada como 'K'. «No se ha detectado que tenga una mayor virulencia o capacidad de generar enfermedad más grave, pero sí se está expandiendo de forma importante y puede afectar a más personas, lo que se puede traducir en más ingresos», aclara el jefe de Medicina Interna del Reina Sofía, Enrique Bernal.

Salud abrió este lunes la campaña de vacunación de la gripe a la población general, y anima especialmente a los grupos más vulnerables (mayores de 60 años y enfermos crónicos) a protegerse. Este martes, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial se reúne para tratar de acordar un protocolo común frente a la gripe en todas las comunidades. Una de las medidas que están sobre la mesa es la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios cuando se superen determinados umbrales epidémicos. La Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc) es partidaria de este uso obligatorio. De momento, el Servicio Murciano de Salud solo lo recomienda.