Bakour La Manga Splash, nuevo hotel con parque acuático para disfrutar en familia

Este verano, las familias tienen un nuevo motivo para sonreír: Bakour La Manga Splash, un hotel de cuatro estrellas con parque acuático propio, ideal para quienes buscan combinar descanso, sol y muchas risas en la Costa Cálida.

Ubicado en una de las mejores zonas de La Manga del Mar Menor, este hotel se ha convertido en todo un referente para las vacaciones en familia. Forma parte de Bakour Hotels & Resorts, la marca del grupo Checkin Hotel Group especializada en ofrecer experiencias vacacionales inolvidables para toda la familia.

Ampliar Vista general del parque acuático y la zona de piscinas del hotel Bakour La Manga Splash. BLMS

El único hotel con parque acuático en La Manga

Si estás pensando en un lugar donde los peques se lo pasen en grande y los adultos puedan relajarse, ¡aquí lo tienes! Bakour La Manga Splash es el primer hotel en la zona con parque acuático, para garantizar diversión sin fin. Dos piscinas con toboganes, una zona de juegos infantiles y un entorno seguro harán que tus hijos no quieran salir del agua.

Y si no te alojas en el hotel, también puedes disfrutarlo gracias a su servicio de Day Pass: una opción perfecta para pasar el día en familia con acceso a las instalaciones del parque acuático, la piscina y almuerzo en su restaurante buffet. Ideal para residentes o visitantes que buscan una escapada diferente sin alejarse de casa.

«Nos distinguimos por ser el único hotel en La Manga con parque acuático, dirigido especialmente a familias con niños, y por ofrecer una experiencia todo incluido pensada para disfrutar unas vacaciones sin preocupaciones. Además, estamos trabajando ya en nuevas propuestas para la próxima temporada, como reforzar el entretenimiento infantil con un mini club y otras mejoras que seguirán elevando la experiencia del cliente familiar», aseguran desde la dirección de Bakour La Manga Splash.

Habitaciones familiares y todo incluido

El hotel cuenta con amplias habitaciones totalmente equipadas, pensadas para ofrecer el máximo confort a las familias. Además, ofrece régimen de todo incluido, lo que te permitirá olvidarte de preocupaciones y centrarte en lo más importante: disfrutar con los tuyos.

También dispone de una gran piscina exterior con solárium, un equipo de profesionales atentos y cercanos, y una oferta gastronómica variada para todos los gustos.

Un verano para recordar

Desde su inauguración en junio, Bakour La Manga Splash ha sido muy bien recibido por quienes ya lo han visitado. La tranquilidad del Mar Menor, la gran oferta de actividades acuáticas y el ambiente familiar hacen de este nuevo hotel una opción perfecta para tus vacaciones.

«La acogida ha sido excelente, especialmente a partir de la segunda quincena de julio, fecha en la que inauguramos nuestro nuevo parque acuático, experiencia que se completa gracias al servicio de todo incluido. Hemos arrancado con fuerza en un destino con gran potencial», se asegura desde la dirección del hotel, que confirman la intención de «cerrar la temporada con buenos niveles de ocupación y consolidar el hotel como una nueva alternativa para el público familiar en la Región de Murcia. La renovación de nuestras instalaciones y el valor añadido del parque acuático están siendo claves para lograrlo. Además, hemos lanzado un servicio de Day Pass con gran acogida entre el público local, lo que refuerza la visibilidad de nuestro hotel en la zona».

Tras el éxito de su hotel en las Islas Canarias, Bakour Lanzarote Splash, Checkin Hotel Group apuesta por la Región de Murcia como nuevo destino familiar, alcanzando así los 30 hoteles operativos en destinos clave de costa.

Ampliar Habitación Premium Confort Triple, ideal para familias en Bakour La Manga Splash. BLMS

¿A qué esperas para reservar?

Este verano, haz que tu familia viva una experiencia inolvidable en un entorno único. Entra ya en la web oficial y consigue el mejor precio disponible: Reserva en Bakour La Manga Splash. También, tienes el servicio de Day Pass, para disfrutar de las instalaciones del hotel sin estar alojado. Contacta con el hotel para reservar a través del teléfono (+34) 868 78 52 66, Whatsapp (+34) 658 02 41 64, o correo electrónico reservas.lamanga@bakourhotels.com. Sol, diversión y descanso en familia te esperan en La Manga del Mar Menor.