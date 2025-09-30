El hospital Mesa del Castillo obtiene la certificación del Esquema Nacional de Seguridad Desde el centro señalan que «la seguridad de la información de los pacientes es un compromiso irrenunciable»

LA VERDAD Martes, 30 de septiembre 2025, 15:42 Comenta Compartir

El Hospital Mesa del Castillo ha logrado la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en su nivel medio, estableciéndose así como pionero en el sector salud de la Región de Murcia en materia de protección de la información y ciberseguridad.

El proyecto, desarrollado en colaboración con Legitec, ha supuesto la implantación de medidas avanzadas de seguridad y la homologación oficial de los sistemas críticos del centro.

El ENS establece los requisitos que deben cumplir las entidades públicas y privadas que prestan servicios en España para garantizar la seguridad de los sistemas de información. «En el ámbito hospitalario, su cumplimiento es especialmente relevante, ya que protege datos sensibles de pacientes, asegura la continuidad asistencial y preserva la integridad de los procesos clínicos y administrativos», explicaron desde el propio hospital.

«A pesar de la complejidad del marco ENS, la certificación se ha obtenido en plazos altamente eficientes, gracias a una metodología estructurada y a la estrecha colaboración entre los equipos del hospital y Legitec», señalaron.

La implantación ha incluido soluciones como XDR (Extended Detection & Response) y SIEM (Security Information and Event Management), así como la documentación de procedimientos operativos, auditorías técnicas, evaluación de planes de continuidad de negocio y simulacros de recuperación.

«Para el Hospital Mesa del Castillo, la seguridad de la información de nuestros pacientes es un compromiso irrenunciable. La certificación ENS no solo refuerza nuestra confianza en los sistemas, sino que nos posiciona como un centro hospitalario de referencia en excelencia y responsabilidad hacia su labor y sus pacientes», señaló Jesús Mesa del Castillo, director general del hospital Mesa del Castillo.

Por su parte, Alejandro Cano, director técnico de Legitec, destacó: «Estamos orgullosos de haber acompañado al Hospital Mesa del Castillo en este camino hacia la certificación ENS. Este logro refleja nuestro compromiso con ofrecer soluciones de seguridad y cumplimiento normativo de alto nivel, especialmente en sectores críticos como la sanidad».

Con esta certificación, el hospital Mesa del Castillo «reafirma su compromiso con un servicio sanitario seguro y de calidad, mientras que Legitec consolida su posición como socio estratégico en proyectos de ciberseguridad y cumplimiento normativo, ampliando su presencia en la Región de Levante y su proyección a nivel nacional».