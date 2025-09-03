«Hola, venimos a hablar de vidrio»: campaña puerta a puerta en 12.000 domicilios de Murcia para incrementar la recogida selectiva Con el uso también de la Inteligencia Artificial para focalizar los puntos de interés, el Ayuntamiento y EcoVidrio se marcan como objetivo incrementar la retirada de este residuo en los contenedores verdes

Lázaro Giménez Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

De la tecnología puntera que ofrece la Inteligencia Artificial y los modelos predictivos basados en algoritmos, al tradicional puerta a puerta. Así funcionará la nueva campaña de concienciación sobre recogida selectiva de vidrio que emprenderá el Ayuntamiento de Murcia y PreZero en colaboración con EcoVidrio. El objetivo es llegar a 40.000 domicilios de 26 núcleos censales del centro urbano e incrementar las toneladas de vidrio depositadas en los reconocibles contenedores verdes con forma de campana.

Desde el Ayuntamiento, la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, detalló que para esto se han analizado datos de recogida diarios de los contenedores del municipio. Esa información se ha puesto en contexto con variables sociodemográficas representativas tales como la densidad poblacional, socioeconómicas o de consumo, entre otras. Estos datos han sido tratados con inteligencia artificial a través de algoritmos matemáticos y modelización de datos que ha permitido determinar los lugares que tienen un mayor potencial de reciclaje. Así, el ayuntamiento y Ecovidrio han decidido actuar sobre en zonas como El Ranero, San Antón, Vista Alegre, La Flota, El Infante y El Carmen (26 unidades censales) donde se van a instalar nuevos contenedores y se realizarán 12.000 visitas puerta a puerta en los domicilios.

Se colocarán 17 nuevos contenedores verdes, complementarios a los ya existentes, con el objetivo de acercar el reciclaje a los ciudadanos y mejorar las tasas de recogida.

Por otra parte, se va a llevar a cabo campañas de sensibilización y concienciación en áreas como Santiago y Zaraiche, San Antolín o Zarandona, con nuevas mecánicas de concienciación que se llevarán a cabo den puntos clave para sensibilizar a la población sobre la importancia del reciclaje.

Los vecinos residentes en las áreas identificadas recibirán una carta en sus viviendas y un equipo de educación ambiental realizará visitas a sus domicilios para proporcionarles información sobre la campaña, resolver dudas y poner de manifiesto la importancia del reciclaje de envases de vidrio para el medioambiente y el futuro sostenible de Murcia.

En el año 2024 el municipio de Murcia contabilizó 6456 toneladas de virio recogido de forma selectiva; con este nuevo programa se espera incrementar esta cifra en un 1,8% alcanzando las 6574 toneladas, supone dejar de emitir 2071 toneladas de CO2 a la atmósfera o el equivalente a la cantidad de dióxido de carbono que absorben 100.000 árboles en un año