La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de Bomberos de Murcia portando el féretro del cabo entre familiares y amigos de su peña ciclista. En detalle, Antonio Morales. Cedida

Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»

Su familia sostiene que hubo una disputa entre los servicios de emergencias de la Región y la Comunidad Valenciana por quién debía atenderle tras sufrir un accidente entre los municipios de Beniel y Orihuela

Alicia Negre

Alicia Negre

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:46

A Antonio Morales el infortunio le sorprendió en el lugar equivocado. Este cabo de Bomberos de Murcia jubilado, con más de cuatro décadas de servicio ... y múltiples reconocimientos a sus espaldas, recorría el pasado miércoles con su bicicleta la vereda del Reino, un enclave que marca el límite entre los municipios de Beniel y el municipio alicantino de Orihuela, cuando sufrió un accidente que terminó siendo mortal. Su familia denuncia que una disputa entre los servicios de emergencias de ambas comunidades por a quién correspondía atender al hombre, de 73 años –cumplía los 74 al día siguiente–, derivó en una muerte que, entienden, podría haber sido evitable y que, avanzan, batallarán en los tribunales. «Lo dejaron morir en la carretera», remarcan dos de sus hijos, Raúl y Antonio, indignados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena
  3. 3 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  4. 4

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  5. 5

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  6. 6

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  7. 7

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  8. 8

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años
  9. 9

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  10. 10 Condenan a un banco a devolver más de 24.000 euros a un cliente por una estafa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»

Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»