Eduardo López-Collazo: «Hagamos que los niños quieran ser científicos; no solo chefs o futbolistas»
JAVIER PÉREZ PARRA
Martes, 20 noviembre 2018

El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) celebró ayer sus terceras jornadas científicas con la intención de coger impulso y abrir una nueva etapa. Para ello, se mira en el espejo del Instituto de Investigación del Hospital La Paz (IdiPaz), el segundo más potente de España. Su director científico, Eduardo López-Collazo, ofreció la conferencia central de las jornadas.

-El grupo de investigación que lidera en IdiPaz está intentando conocer mejor cómo se forman las metástasis para poder combatirlas. ¿A qué primeros resultados han llegado?

-La metástasis se produce cuando el tumor primario empieza a expandirse por varios órganos. Hasta ahora, se tenía una teoría que trata de explicar cómo ocurre este proceso, pero basándose en esa teoría no se ha podido desarrollar ningún fármaco o estrategia contundente. ¿Qué quiere decir esto? Que algo anda mal. Así que lo que hemos hecho es acercarnos a las metástasis con una mirada muy naíf, muy de niño pequeño, sin ningún tipo de preconcepto. Lo que hemos visto es que, probablemente, lo que se produzca es una fusión entre las células de nuestro sistema defensivo y las células tumorales, porque para que una metástasis ocurra, esas células metastásicas tienen que abandonar el sitio del tumor primario, viajar por todo el torrente sanguíneo y establecerse en un sitio lejano. Tienen que esconderse muy bien del sistema de defensa, de todos esos antidisturbios que tenemos por el torrente sanguíneo. ¿Eso quién lo sabe hacer? Lo saben hacer las células propias de la defensa. Se crea una especie de caballo de troya.

-¿Cuáles son los siguientes pasos en esta línea de investigación?

-No solo hemos podido generar ese tipo de células en condiciones de laboratorio muy controladas, sino que también las hemos encontrado en los tumores primarios de aquellos pacientes que van a sufrir metástasis después, y en las propias metástasis. ¿En qué punto estamos ahora mismo? En seguir describiendo muy minuciosamente ese proceso. ¿Qué noticias buenas tenemos? Que no somos los únicos. Recientemente también un grupo americano ha identificado esto. Así que no es una locura de un grupo español, es algo que se está comprobando. La ciencia tiene que ser replicada por varios laboratorios, hospitales, grupos. Parece que otros están empezando a ver lo mismo que nosotros. Es muy interesante porque probablemente se está abriendo una nueva avenida de conocimiento que en un futuro permita contar con una estrategia contra los procesos metastásicos.

-Está hablando, en definitiva, de que el cáncer sortea al sistema inmune para desarrollarse. Precisamente estamos ante un 'boom' de las inmunoterapias con el reciente Nobel a dos de los científicos que dieron lugar a los primeros tratamientos. ¿Es esta la vía más prometedora en la lucha contra el cáncer?

-Es evidente. Yo vengo de otras ramas, no soy ni médico ni biólogo, sino un físico nuclear convertido a esta ciencia. Esto me hizo ver las cosas desde otro punto de vista. Para mí, era muy evidente que tenía que haber un fallo del sistema inmune para que apareciese el cáncer y se desarrollase la metástasis. Sin embargo, era algo que, en los albores de este siglo, no compartían la mayoría de científicos. Tuvo que pasar un tiempo para que esto empezara a entenderse, y afortunadamente este año le han dado el Nobel a los dos padres de la inmunoterapia. Se han logrado resultados increíbles. Había tumores que eran intratables cien por cien y ahora el 60% de esas personas se salvan con inmunoterapia, y esto es simplemente el principio. Probablemente estemos a las puertas de una nueva era. La inmunoterapia no solo va a estar presente en el cáncer, sino también en muchas otras enfermedades. De hecho, no solo trabajo en cáncer, también hemos trasladado esa inmunoterapia a la sepsis, y también está dando resultados.

-En 2005, ustedes ya identificaron una molécula relacionada con la falta de respuesta del sistema inmune ante los tumores.

-Logramos identificar un mecanismo mediante el cual las células tumorales hacían que parte de las células de defensa dejaran de defendernos. Fuimos extremadamente atacados; tuve que aguantar muchas cosas porque no se entendía que esto fuera así. Hoy se nos da la razón.

-¿Qué papel puede tener un instituto como el IMIB, que no puede competir con Madrid o Barcelona en potencia económica?

-Conozco a algunos investigadores del IMIB y soy de hecho miembro del comité científico externo. Realmente, es envidiable todo lo que se ha logrado. Este tipo de institutos son el futuro, porque aquí estamos poniendo bajo un mismo techo a investigadores básicos, de laboratorio, con los clínicos que ven a los pacientes. Se reduce muchísimo el espacio que hay entre la cama del paciente y el laboratorio. Me sorprende la potencialidad que tiene el IMIB, los fichajes que está haciendo. Hay que apoyarlo mucho más, y ese apoyo tiene que venir de la sociedad, porque si la sociedad no apoya la ciencia, los políticos no van a hacerlo. Hay que apoyar a la ciencia con otra Ley de Mecenazgo más flexible, con más subvenciones y no con préstamos. Esto último hay que ponerlo en rojo y en grande: no podemos asumir préstamos para hacer ciencia, la ciencia tiene que estar subvencionada.

-En una entrevista dijo que investigar en España es un acto heroico.

-Investigar siempre ha sido un acto heroico. El científico siempre ha sido bien visto por la sociedad, pero nunca ha sido apoyado. Tenemos que hacer algunos cambios para que haya reconocimiento social, reconocimiento en salarios. Fíjese, hasta hace unos años, ¿quiénes eran los chefs? Eran personas que cocinaban exquisitamente pero olían a grasa, a pescado, a carne. Olían a lo que huelen las cocinas, no tenían 'glamour'. Hoy siguen oliendo a lo mismo, pero tienen un 'glamour' increíble. Los jóvenes y los niños quieren ser chefs. ¿Por qué? Pues porque desde los medios se ha apoyado esa visión, lo cual me parece muy bien. España es un país de cocineros y cocineras con una gastronomía extraordinaria y hay que exportarlo. Pero, ¿por qué no lo hacemos con la ciencia, para que la sociedad se dé cuenta de que es importante? Para que nuestros niños, además de querer ser futbolistas y chefs, quieran también ser científicos.

-No estamos acostumbrados a ver, en la ciencia ni en la medicina, a referentes abiertamente gais, como es su caso. ¿Sigue siendo necesario para acabar con prejuicios y estereotipos, y también para que chicos y chicas que pueden estar sufriendo discriminación tengan referentes?

-Siempre ha habido referentes para la comunidad LGTB en otros campos, fundamentalmente el artístico. Sin embargo, la abogacía, la medicina o la ciencia han sido ámbitos un poco más cerrados. Es importante que haya referentes, porque los chavales los necesitan. Realmente, cuando me lo pidieron, a mí no me resultaba necesario exponerme. Tengo mi pareja, estoy casado, mi vida está plena de sentido. Pero di el paso y lo sigo dando porque los jóvenes y la sociedad en general tienen que saber que puedes ser científico y ser gay, lesbiana, transexual o lo que sea. Lo doy para que los chavales sepan que puedes llegar a cualquier lugar, perseguir tu sueño, siendo como seas. Ojalá algún día no sea necesario, pero estamos un poco lejos todavía.