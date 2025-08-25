Hacienda empieza a ingresar 4.000 euros de media a miles de mutualistas jubilados en la Región de Murcia

Los mutualistas jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978 y sufrieron una doble tributación, debido a un error de la Administración General del Estado, por ... fin están comenzando a recibir las aportaciones entregadas por error después de años de reivindicaciones. Aunque ya hace un mes que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la ley aprobada en el Congreso que permitía a Hacienda realizar, en un único pago, las devoluciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022, los ingresos no habían comenzado hasta ahora. Es una decisión precedida de resoluciones del Tribunal Supremo y que pone fin a una injusticia fiscal que se arrastraba desde hace años y por la que miles de mutualistas se manifestaron muchas veces.

En la segunda quincena de agosto se han comenzado a pagar los atrasos que Hacienda debía ingresar a miles de pensionistas, según fuentes del ministerio dirigido por María Jesús Montero. Los sindicatos detrás de las decenas de reivindicaciones y movilizaciones de asociaciones de jubilados, UGT y CC OO, también confirmaron que se están comenzando a recibir en cuenta estos pagos, a una media de 4.000 euros. Serán ingresados a lo largo de los próximos meses.

La Agencia Tributaria ingresa el dinero automáticamente a quienes lo solicitaron en un formulario habilitado en la web del organismo. Aunque la campaña de la Renta de este año haya finalizado, Hacienda decidió ampliar el plazo de solicitud de esta devolución dado el retraso que se ha producido en la tramitación parlamentaria de esta norma. El formulario solo permitía hasta ahora solicitar el pago del año 2019, sin embargo, al entrar ya en vigor la norma, su efectividad se amplía de forma automática a los años 2020, 2021 y 2022 sin necesidad de rellenar otro formulario.

El sindicato Gestha calcula que hay 120.00 murcianos afectados por los fallos judiciales que abrieron la puerta a los reintegros

Los exmutualistas o sus herederos que hayan comprobado que tiene derecho a la devolución -haber realizado aportaciones a mutualidades antes del 1 de enero de 1999 y que no se hayan reducido o minorado en la base imponible del impuesto de acuerdo con la legislación vigente en cada momento- pueden reclamar el importe adeudado por Renta Web. Si la Hacienda tiene la información para calcular el importe de la reducción en cada caso, Renta Web realiza un cálculo automático de la devolución sobre las pensiones de jubilación o invalidez para lograr una menor tributación.

En la Región de Murcia, fuentes de la Agencia Tributaria indicaron que hay «miles» de contribuyentes que percibirán devoluciones y que el 6 de agosto se ordenaron los primeros pagos. No precisaron el número de beneficiarios. Según indicaron en febrero UGT y CC OO, en junio del año pasado 33.000 murcianos tenían ya reconocido su derecho al cobro. Y el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) calculó que hay 120.000 pensionistas afectados por las sentencias de las mutualidades, el 2,49% de toda España; y aseguró que miles recuperaron el año pasado desde varios cientos de euros a 6.000 euros.

Cada Renta marca si hay cobro

Gestha advirtió de que tener derecho a la devolución no implica que esta se haga efectiva. Todo depende del nivel de retenciones de cada contribuyente y del resultado de la declaración de la Renta. En caso de duda, se puede consultar a la Agencia Tributaria. Según Gestha, la mayor parte de los pensionistas murcianos tenían sueldos medios o bajos cuando cotizaron. El grueso de las sentencias judiciales se refiere a la aviación y a la banca. Pocos murcianos trabajaban en ese primer sector y, de ellos, la mayoría no tenían puestos de primer nivel en los bancos.