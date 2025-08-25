La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de mutualistas por el retraso en el pago de atrasos, en Murcia el pasado febrero. Andrés Molina / AGM

Hacienda empieza a ingresar 4.000 euros de media a miles de mutualistas jubilados en la Región de Murcia

Prevé completar en pocos meses las devoluciones del IRPF a los pensionistas que sufrieron una doble tributación de 1967 a 1978 por un error del Estado

Edurne Martínez y José Alberto González

Madrid | Murcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:18

Los mutualistas jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978 y sufrieron una doble tributación, debido a un error de la Administración General del Estado, por ... fin están comenzando a recibir las aportaciones entregadas por error después de años de reivindicaciones. Aunque ya hace un mes que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la ley aprobada en el Congreso que permitía a Hacienda realizar, en un único pago, las devoluciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022, los ingresos no habían comenzado hasta ahora. Es una decisión precedida de resoluciones del Tribunal Supremo y que pone fin a una injusticia fiscal que se arrastraba desde hace años y por la que miles de mutualistas se manifestaron muchas veces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama
  4. 4

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  5. 5 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  6. 6

    El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga
  7. 7 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  8. 8 Cuatro encapuchados asaltan una casa en San Javier y golpean al dueño
  9. 9 Los hoteles para perros, cada vez más demandados en Murcia: «Estamos completos desde junio»
  10. 10

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Hacienda empieza a ingresar 4.000 euros de media a miles de mutualistas jubilados en la Región de Murcia

Hacienda empieza a ingresar 4.000 euros de media a miles de mutualistas jubilados en la Región de Murcia