Francisco Pulido, Francisco Lucas y Amelia Corominas, este lunes, en la Delegación del Gobierno. Delegación del Gobierno

La Guardia Civil impartirá cursos de autodefensa a enfermeros contra las agresiones

Francisco Lucas sostiene que se responde a «una reivindicación histórica» del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia

LA VERDAD

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:03

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, anunció este lunes que la Guardia Civil impartirá cursos de formación en técnicas de protección y autodefensa a enfermeros y enfermeras de la Región de Murcia contra las agresiones y comportamientos violentos. Es «una reivindicación histórica» del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, según subrayó este lunes el delegado.

«Uno de los problemas a los que se enfrenta el personal sanitario son las agresiones y actitudes violentas por parte de algunos pacientes. Afortunadamente, se trata de una minoría, pero desde la Delegación del Gobierno de España vamos a dar respuesta a esta situación intolerable«, insistió Lucas. »Por eso, la Guardia Civil ofrecerá al personal sanitario formación en técnicas de prevención y autodefensa frente a situaciones potencialmente conflictivas en el ámbito sanitario», explicó tras reunirse con la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, Amelia Corominas.

Lucas, que indicó que este tipo de cursos ya se imparten en otras comunidades, aprovechó para agradecer a todo el personal sanitario su labor y reiterar su rotunda condena a cualquier agresión o actitud violenta contra los profesionales de la sanidad.

«Desde la Delegación del Gobierno vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para garantizar la seguridad del personal sanitario. Porque cuidar de quienes nos cuidan es nuestro deber y una obligación moral», concluyó.

Por su parte, Corominas manifestó su satisfacción por la noticia y agradecimiento a la Delegación del Gobierno. «Hemos venido esta mañana a trasladar nuestra petición y nos hemos encontrado con que el delegado del Gobierno y la Guardia Civil ya tenían preparada una respuesta proponiéndonos una formación intensiva para nuestros profesionales que, sin duda, vamos a aprovechar. Es un día para estar contentos, porque ante nuestra preocupación, hemos encontrado una respuesta contundente, efectiva y muy de agradecer», indicó.

