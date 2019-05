La Guardia Civil detiene a un alto funcionario de Urbanismo por sospechar que se vendía

«Voy a acudir a mi puesto de trabajo para que me expliquen por qué me han cesado», advierte el arrestado

«Mañana (por hoy) me presentaré en mi puesto de trabajo para que me notifiquen las razones por las que me han cesado», advirtió ayer noche el recién destituido jefe de los servicios jurídicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Luis P. A., quien hacia las seis de la tarde fue puesto en libertad por los agentes de la Guardia Civil que investigan este caso de presunta desviación de poder. El funcionario se quejó por la aparente vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, en la que habrían incurrido los responsables de la Consejería de Fomento. «Tengo mucha curiosidad por conocer qué razones han alegado para apartarme de mis funciones, sobre todo teniendo en cuenta que las diligencias están declaradas secretas y que no deben tener ni un solo dato acerca de los hechos por los que se me está investigando», señaló.

Luis P. A. explicó que, durante el tiempo que permaneció arrestado en la Comandancia de la Guardia Civil, no se acogió a su derecho a permanecer callado y manifestó que había contestado a cuantas cuestiones le habían planteado los policías judiciales. «Después me han dejado en libertad, con lo cual no será tan grave aquello de lo que se me acusa, ¿verdad?», ironizó.

Sobre el origen de esta investigación judicial, apuntó a que la denuncia original partió de la propia Consejería, «por parte de alguna persona que no me quiere bien. Mi abogado va a iniciar acciones para averiguar de dónde surge todo esto», alertó.