La Guardia Civil cree que el presunto asesino de la niña de Murcia quiso vengarse de su expareja por sus celos tras la ruptura

«Era una cría muy cariñosa que lo compartía todo»

Ramona no puede contener el llanto cuando recuerda las muchas virtudes que atesoraba Nadia, la niña de cinco años que crió como si fuera suya después de que su prima la dejase a cargo del cuidado de la menor, su octava hija. «Era una cría muy buena, muy cariñosa, que lo compartía todo», enfatiza, rota por el dolor. «Me decía que me quería y me enviaba corazones con las manos cuando la dejaba en el colegio». Ramona enfatiza el tremendo vacío que la víctima de este brutal crimen deja en su entorno. «Sus compañeros la echaban de menos cuando faltaba en el cole porque era una niña muy lista, como si fuese una persona mayor», remarca. «Era muy educada. Cuando escuchaba una palabrota siempre decía 'eso no se dice'». La madre adoptiva de la niña hace hincapié en el profundo cariño que ésta le tenía a su padrastro, acusado ahora de su muerte. «Siempre lo defendía cuando yo le reprochaba algo que me hacía».