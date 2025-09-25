Los grupos políticos de la Asamblea Regional presentan 108 enmiendas a la ley de simplificación administrativa El PSOE pretende reforzar «las garantías y la seguridad jurídica» y Vox quiere eliminar las trabas que consideran que mantiene el decreto del Gobierno regional

Los consejeros Marisa López y Marcos Ortuño, el día que se aprobó el decreto de simplificación en el Consejo de Gobierno.

David Gómez Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:31

Los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional (PSOE, Vox y Podemos-IU) presentaron este jueves un total de 108 enmiendas al proyecto de ley de simplificación administrativa, que se tramita en la Cámara autónoma. El PP no ha presentado ninguna.

No obstante, para que prosperen las enmiendas presentadas, tanto Vox como PSOE y Podemos deberán aliarse entre sí o contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Una circunstancia difícil, pues tienen visiones muy distintas sobre la simplificación.

Los partidos de la oposición pretenden así cambiar algunos aspectos del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, que se encuentra en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial de la Región (BORM) y ya fue validado por la Asamblea, aunque los grupos se guardaron la carta para hacerle modificaciones al acordar PSOE y Vox su tramitación como proyecto de ley.

El Grupo Parlamentario Socialista registró 39 enmiendas, que tienen el espíritu de «reforzar las garantías y la seguridad jurídica», según señaló su portavoz, Carmina Fernández, quien expresó que esta es la cuarta ley de simplificación que el Ejecutivo regional del PP presenta en los últimos ocho años. «Esto es la prueba evidente del fracaso de su gestión», afirmó.

La diputada resumió que su grupo «ha recogido las propuestas realizadas por distintos colectivos», expresando la voluntad de su grupo de alcanzar acuerdos a través del trabajo conjunto.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox presenta 25 enmiendas «con el objetivo de eliminar las trabas burocráticas que el Partido Popular ha introducido en un texto que VOX dejó preparado cuando estaba en el Gobierno regional», según indicó José Ángel Antelo.

«Queremos que esta sea una ley que se ejecute y no como las tres anteriores, que no han servido para nada. No queremos que se convierta en la precursora de una quinta Ley de Simplificación Administrativa», afirmó el presidente de Vox en la Región, quien instó al Partido Popular a demostrar con hechos su compromiso con el tejido productivo de la Región: «Si de verdad está con el tejido empresarial y con el productivo, debe avalar estas 25 enmiendas que van en el sentido correcto, que es eliminar burocracia allí donde no se necesita», dijo.

Con estas propuestas, Vox asegura que busca garantizar que la norma cumpla realmente su finalidad: «facilitar la actividad económica, evitar duplicidades, reducir la excesiva carga administrativa y dar seguridad jurídica a las empresas y autónomos de la Región».

«Modelo del pelotazo»

Por su parte, el Grupo Mixto, formado por Podemos e IU, registró este jueves 44 enmiendas al proyecto de ley de simplificación administrativa. Su portavoz, María Marín, mostró su oposición «a un decretazo que solo consagra el modelo del pelotazo, del ladrillazo sin control y del extractivismo y que a tener consecuencias muy serias para la Región con una invasión de construcciones ilegales, macrourbanizaciones exprés y plantas de biogás«.

Con sus enmiendas el grupo Podemos-IU-AV intenta «eliminar la parte más lesiva para nuestro patrimonio cultural y natural y frenar el caos urbanístico que introduce esta ley». Así, el Grupo Mixto rechaza la nueva licencia básica «que va a permitir levantar edificios de nueva planta solo con una declaración responsable, un disparate que va a multiplicar las construcciones ilegales», así como el aumento de edificabilidad generalizado del 20% para uso turístico hotelero en el Mar Menor «que va a someter a una presión aún mayor a la laguna».

Podemos-IU también se opone a la nueva regulación de los proyectos de interés estratégico «que van a ser cocinados por una comisión bilateral del gobierno regional y la Croem invadiendo las competencias de los ayuntamientos» y, por último, a los cambios que esta ley introduce en la ley de patrimonio para reducir la protección de los bienes de interés cultural. Para ello, el grupo asume las enmiendas ciudadanas presentadas por Huermur, AJVA y ACEM.