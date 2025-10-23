Gresca política entre la Delegación y el Gobierno regional por el Mar Menor Lucas asegura que «el 100% de las competencias» sobre la laguna son de la Comunidad y Ortuño le acusa de mentir

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, advirtió este jueves que la situación de «anoxia» del Mar Menor en algunas zonas «sigue estando y la situación es crítica», y consideró que «el único responsable» de ello es el presidente regional, Fernando López Miras. Lucas dejó claro que López Miras «tiene el 100% de las competencias, que recaen sobre la Administración regional», tras lo que recordó que «lleva cinco años incumpliendo la ley de Mar Menor, que lo obliga a redactar un plan de ordenación territorial, un instrumento básico para recuperar la laguna».

Por tanto, emplazó al jefe del Ejecutivo regional a que se ponga con ello y recupere la laguna salada, «abandone la confrontación y se ponga a trabajar», ya que, defendió, «la única Administración que está actuando para recuperar la laguna es la estatal».

El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, calificó, por su parte, de «mentira» que la responsabilidad de la anoxia del Mar Menor se achaque al presidente López Miras y lamentó, al respecto, la «inexperiencia» del delegado Francisco Lucas.

«Ya teníamos visos de su ineptitud y de su falta de conocimientos, pero que el delegado de Pedro Sánchez de la Región sea capaz de decir, sin ningún tipo de rubor, que el 100% de las competencias sobre el Mar Menor son de la Administración regional y que ni los ayuntamientos, ni la Administración del Estado, ni la Demarcación de Costas, ni la CHS tengan ninguna competencia, aparte de ser una monumental mentira, es la constatación y la confirmación de que Pedro Sánchez ha puesto a Lucas para confrontar en Murcia», advirtió.

Ortuño, que hizo estas declaraciones en rueda de prensa tras dar cuenta de los asuntos adoptados en Consejo de Gobierno, consideró que «con estas actitudes no podemos esperar nada ni del Gobierno de España, ni de su delegado en Murcia».

