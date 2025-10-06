Grados de FP con casi pleno empleo y plazas vacantes
Los ciclos sanitarios están colapsados, mientras que otros del área de la construcción y la mecatrónica dejan puestos sin cubrir
Lunes, 6 de octubre 2025, 01:42
Las empresas de la Región necesitan soldadores, técnicos de mantenimiento, torneros, albañiles, técnicos en energías renovables, mecánicos, encargados de obra... La lista es ... larga, y las necesidades de las empresas, recalcan desde la patronal Croem, persistentes. Sin embargo, en muchos de los grados medios y superiores de Formación Profesional que capacitan para esos empleos, sigue habiendo plazas vacantes. El desajuste no es general, pero complica el acomodo entre la oferta de plazas de FP y la demanda de los alumnos, que en muchos casos responde a otros criterios, como sus preferencias personales y, en otros, la cercanía del instituto que ofrece la especialidad. Mientras algunas especialidades, como las de la familia profesional de la sanidad, tienen listas de espera enormes pero una tasa de empleabilidad media; otras, como Instalación y Mantenimiento, presentan la tasa de colocación más elevada de la Región pero una baja atracción académica.
«La demanda de técnicos en sectores como la construcción es altísima, no damos abasto para atenderla porque no hay suficientes estudiantes; también faltan especialistas de familias profesionales como la fabricación mecánica, la soldadura, el mecanizado, la mecatrónica industrial, el mantenimiento electrónico, la edificación, operarios de planta química...», enumera la directora de Proyectos y Formación de Croem, María Ángeles Muñoz Rubio.
Estudiantes matriculados en FP
Por familia profesional, %
Estudiantes
matriculados
sobre el total
Familia
profesional (FmP)
Región
de Murcia
España
21,7
19,2
Sanidad
17,7
13,4
Administración y Gestión
10,1
12,8
Informática y Comunic.
7,5
6,3
Electricidad y Electrónica
6,1
6,3
Comercio y Marketing
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad
5,8
9,4
Transporte y Mantenim.
de Vehículos
5,1
4,9
4,7
4,4
Hostelería y Turismo
4,4
3,5
Imagen Personal
3,8
4,4
Fabricación Mecánica
2,1
2,7
Activ. Físicas y Deportivas
1,7
2,1
Agraria
1,6
1
Seguridad y M. Ambiente
1,6
2,4
Instalación y Mantenim.
1,4
1,1
Química
1,4
2,4
Imagen y Sonido
0,8
0,8
Industrias Alimentarias
0,6
0,3
Marítimo-Pesquera
0,6
0,7
Artes Gráficas
0,5
0,6
Edificación y Obra Civil
0,5
0,4
Textil, Confección y Piel
0,4
0,4
Energía y Agua
0,4
0,5
Madera, Mueble y Corcho
0
0,01
Artes y Artesanías
0
0,02
Industrias Extractivas
0
0,02
Vidrio y Cerámica
100
100
Todas las familias
66,3
63,4
Familias ni Industriales
ni STEM
31,1
34,8
Familias STEM
22,3
21,8
Familias Verdes
21,8
20,8
Familias Industriales
18,9
21,5
Familias TIC
Mujeres
matriculadas sobre
el total de la FmP
Familia
profesional (FmP)
Región
de Murcia
España
70,7
76,4
Sanidad
56,6
59,9
Administración y Gestión
11,4
12,4
Informática y Comunic.
3,4
4,7
Electricidad y Electrónica
45,4
48,8
Comercio y Marketing
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad
88,4
86,4
Transporte y Mantenim.
de Vehículos
2,7
3,7
43,9
47,9
Hostelería y Turismo
81,6
87,2
Imagen Personal
25,7
21
Fabricación Mecánica
10,6
5,6
Activ. Físicas y Deportivas
25,1
22,4
Agraria
20
36,5
Seguridad y M. Ambiente
1,7
3,3
Instalación y Mantenim.
60,1
56,6
Química
26,2
32,3
Imagen y Sonido
53,2
53,9
Industrias Alimentarias
11,1
8,3
Marítimo-Pesquera
45,1
48,1
Artes Gráficas
40,1
31
Edificación y Obra Civil
66,2
77,2
Textil, Confección y Piel
10,7
9,5
Energía y Agua
18,5
14,2
Madera, Mueble y Corcho
46,6
Artes y Artesanías
9,4
Industrias Extractivas
38,4
Vidrio y Cerámica
44,9
45,9
Todas las familias
61
64,3
Familias ni Industriales
ni STEM
12
12,7
Familias STEM
11,3
11
Familias Verdes
12,4
12,4
Familias Industriales
9,3
12,4
Familias TIC
Fuente: Caixabank. Observatorio para
la Formación Profesional en España
Ensamblar los gustos y aspiraciones de los estudiantes con las necesidades del tejido productivo resulta complejo, y aunque el catálogo de títulos de Formación Profesional ha ido recogiendo las peticiones que realiza la patronal Croem, las demandas de plaza de los estudiantes no siempre se acomodan a las necesidades de personal cualificado de las empresas murcianas. Otra circunstancia complica el ajuste: la oferta de FP está repartida por todos los municipios de la Región, y en ocasiones no hay plazas de un grado en los centros cercanos al domicilio del alumno.
Oportunidades de empleo para FP
2023
2025
nº
-510
-500
Agricultura
%
-6,6
-6,5
nº
1.052
1.188
Industria
%
13,7
17,2
nº
535
346
Construcción
%
7
5
nº
6.605
5.870
Servicios
%
86
85
Total
nº
7.682
6.904
2027
2029
nº
-364
-165
Agricultura
%
-4,7
-2,1
nº
1.650
1.789
Industria
%
20,7
21,0
nº
354
352
Construcción
%
4,5
4,1
nº
6.313
6.537
Servicios
%
79,4
76,8
Total
nº
7.953
8.514
2031
2033
nº
-25
55
Agricultura
%
-0,3
0,7
nº
2.197
1.930
Industria
%
23,1
20,6
nº
347
345
Construcción
%
3,7
3,7
nº
6.980
7.052
Servicios
%
73,5
75,2
Total
nº
9.500
9.381
Promedio
2023-35
2035
nº
116
-198
Agricultura
%
1,5
-2,6
nº
1.871
1.660
Industria
%
19,4
19,5
nº
340
363
Construcción
%
3,5
4,4
nº
7.304
6.612
Servicios
%
75,8
78,8
Total
nº
9.630
8.437
Fuente: Caixabank. Observatorio para
la Formación Profesional en España
Según los datos de la Consejería de Educación, los ciclos que tienen menos demanda, «pese a la alta empleabilidad del alumnado, son los relacionados con calzado, grado medio de cocina en algunos municipios, con las telecomunicaciones y el grado medio de construcción y el de sistemas de refrigeración. Uno de los retos es atraer más alumnado a aquellos ciclos que garantizan empleo inmediato pero registran menos demanda», dicen desde la Administración.
«No damos abasto para atender las demandas de las empresas; falta mano de obra especializada», avisa la patronal Croem
En centros como el IES Politécnico de Cartagena, la cercanía de las empresas y el mayor conocimiento de los estudiantes sobre las perspectivas laborales mantienen al completo, y con lista de espera, los cursos de soldadura, química industrial, electrónica... «Todas las plazas que sacáramos se llenarían», resume el director del centro, con una tasa de empleabilidad cercana al 80%, Diego Fernández.
-
Los alumnos aún están en plazo para matricularse en títulos con buenas perspectivas de colocación
Según el análisis realizado por la Consejería de Educación, ciclos con inserción laboral excelente (superior al 65%) no logran cubrir sus plazas, y al contrario. El área de Sanidad, que ocupa el primer puesto en listas de espera de alumnado tanto en grado medio como en el superior, tiene una inserción laboral media, de solo el 56,1%. En el caso contrario, Fabricación Mecánica está entre los últimos ciclos en lista de espera, pero es el segundo en inserción laboral (70,3%), por lo que es un caso de altísima empleabilidad con baja atracción académica. También la familia de Industrias Alimentarias, con una inserción notable (60,5%) y poco demandada académicamente, se encuentra en esa situación.
Los grados relacionados con el área de Instalación y Mantenimiento representan la especialidad con las tasas máximas de empleabilidad (por encima del 70%), pero tienen baja atracción académica entre los alumnos. La familia de Informática y Comunicaciones también tiene un índice alto de colocación laboral, más del 62,1%, y está considerada como una salida tecnológica estratégica, con buen balance entre empleo y formación.
El sector empresarial de la hotelería y el turismo tiene un peso muy destacado en la economía regional, pero en cambio no termina de atraer a los estudiantes y tienen escasa atracción académica. «Se trata de una familia clave en la economía regional, pero poco elegida por los estudiantes», destacan en la Consejería de Educación.
Entre los ciclos formativos con salidas laborales que aún tienen plazas libres (el plazo está abierto hasta el 31 de octubre) destacan los relacionados con el tratamiento de aguas, el mantenimiento electromecánico, hostelería y turismo, cocina y gastronomía, construcciones metálica, sistemas electrotécnicos, dirección de cocina, así como energía y agua.
-
La demanda de los estudiantes y la empleabilidad de los grados, por especialidades
Sanidad: es la familia profesional con mayor presión de acceso: ocupa el primer puesto en las listas de espera de alumnado tanto en grado medio como en grado superior. Sin embargo, su inserción laboral es solo intermedia (56,1%). En el mercado laboral aparece en la décima posición según Adecco. Es una familia muy demandada por el alumnado, pero con salidas limitadas.
Transporte y Mantenimiento de Vehículos: segunda familia profesional en listas de espera globales. Presenta una alta inserción laboral (68,8%) y también séptimo lugar en demanda empresarial Adecco. Es un caso de coincidencia entre la demanda académicamente y la gran empleabilidad.
Servicios Socioculturales y a la Comunidad: en tercera posición global en listas de espera. Inserción laboral moderada (56,2%). Es una familia con alta popularidad académica y empleabilidad limitada.
Fabricación Mecánica: decimoctava en listas de espera, pero segunda en inserción laboral (70,3%). Además, tercera en demanda Adecco. Es un caso de altísima empleabilidad con baja atracción académica.
Energía y Agua: vigésima en listas de espera. Inserción muy alta (68,8%). Familia pequeña pero con gran potencial laboral y poca elegida académicamente.
Edificación y Obra Civil: duodécima en listas de espera. Inserción media (57,9%,).
Industrias Alimentarias: Decimotercera en listas de espera. Inserción notable (60,5%). Familia poco demandada académicamente pero con buena inserción laboral.
Electricidad y Electrónica: Vigésimo segunda en listas de espera. Inserción muy alta (64,8%. En Adecco, segunda más demandada. Familia estratégica en inserción laboral, pero poco elegida académicamente.
Instalación y Mantenimiento: decimosexta en listas de espera. Inserción más alta de todas (70,4%). Familia de máxima empleabilidad, pero con baja atracción académica.
Administración y Gestión: vigésimo primera en listas de espera. Inserción intermedia (59,3 %). Para Adecco, la primera en demanda. Es un caso claro de desajuste: baja presión académica y máxima necesidad empresarial.
Informática y Comunicaciones: Séptima en listas de espera. Inserción alta (62,1%). En Adecco, quinta en demanda. Familia tecnológica estratégica, con buen balance entre empleo y formación.
Hostelería y Turismo: Vigésimo tercera en listas de espera, con escasa atracción académica. Inserción aceptable (59,8%). En Adecco, octava en demanda. Familia clave en la economía regional, pero poco elegida por los estudiantes.
-
Ejemplo de ciclos formativos con alta empleabilidad y que continúan con vacantes en la Región de Murcia (el plazo sigue abierto hasta el 31 de octubre)
- Ciclos Formativos de Grado Medio:
Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas (Familia Energía y Agua)
IES Miguel Hernández (Alhama de Murcia): 6 vacantes.
IES Sierra de Carrascoy (Murcia): 13 vacantes.
Inserción laboral: 70,5 % (una de las más altas de la FP).
Mantenimiento Electromecánico (Familia Instalación y Mantenimiento)
IES Los Cantos (Bullas): 3 vacantes.
Inserción laboral: 71 %.
Servicios en Restauración (Familia Hostelería y Turismo)
CIFP Hostelería y Turismo (Cartagena): 16 vacantes.
IES San Juan Bosco (Lorca): 13 vacantes.
IES La Flota (Murcia): 11 vacantes.
Inserción laboral: 60,3%.
Cocina y Gastronomía (Familia Hostelería y Turismo)
CPR Las Claras del Mar Menor (Los Alcázares): 12 vacantes.
CIFP Hostelería y Turismo (Cartagena): 10 vacantes.
IES Las Salinas del Mar Menor (Cartagena): 23 vacantes.
Inserción laboral: 57,9%
- Ciclos Formativos de Grado Superior:
Construcciones Metálicas (Familia Fabricación Mecánica)
IES Sanje (Alcantarilla): 9 vacantes (30 %).
Inserción laboral: 72,3% (la más alta en industriales).
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (Familia Electricidad y Electrónica)
IES Ginés Pérez Chirinos (Caravaca de la Cruz): 10 vacantes.
Inserción laboral: 69,3%.
Dirección de Cocina (Familia Hostelería y Turismo)
CIFP Hostelería y Turismo (Cartagena): 9 vacantes.
Inserción laboral: 65,7%.
Energía y Agua (Renovables y Eficiencia Energética)
IES Infanta Elena (Jumilla): 6 vacantes en Renovables.
IES Vega del Táder (Molina de Segura): 5 vacantes en Eficiencia Energética.
IES Sierra de Carrascoy (Murcia): 8 vacantes en Eficiencia Energética.
IES Manuel Tárraga Escribano (San Pedro del Pinatar): 5 vacantes en Eficiencia Energética. Inserción laboral: 67 %, una de las más altas de la FP.
Según datos extraídos por la Consejería de Educación de:
-Estadísticas de inserción laboral del Ministerio de Educación (afiliación media a la Seguridad Social a 1, 2 y 3 años tras titularse).
-Informes de listas de espera en ciclos de grado medio y superior de la Región de Murcia (curso 2025/26).
-Informe Infoempleo-Adecco 2024, referente a las familias profesionales más demandadas por el tejido empresarial español.
