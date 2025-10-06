La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de FP en una imagen de archivo. Vicente Vicéns/ AGM

Grados de FP con casi pleno empleo y plazas vacantes

Los ciclos sanitarios están colapsados, mientras que otros del área de la construcción y la mecatrónica dejan puestos sin cubrir

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:42

Comenta

Las empresas de la Región necesitan soldadores, técnicos de mantenimiento, torneros, albañiles, técnicos en energías renovables, mecánicos, encargados de obra... La lista es ... larga, y las necesidades de las empresas, recalcan desde la patronal Croem, persistentes. Sin embargo, en muchos de los grados medios y superiores de Formación Profesional que capacitan para esos empleos, sigue habiendo plazas vacantes. El desajuste no es general, pero complica el acomodo entre la oferta de plazas de FP y la demanda de los alumnos, que en muchos casos responde a otros criterios, como sus preferencias personales y, en otros, la cercanía del instituto que ofrece la especialidad. Mientras algunas especialidades, como las de la familia profesional de la sanidad, tienen listas de espera enormes pero una tasa de empleabilidad media; otras, como Instalación y Mantenimiento, presentan la tasa de colocación más elevada de la Región pero una baja atracción académica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  4. 4 Fermín Aldeguer hace historia en Indonesia: segundo piloto más joven en ganar en MotoGP y primer murciano que lo consigue
  5. 5

    Un safari pleistoceno por la sierra de Quibas
  6. 6

    El Ministerio inicia el traslado a la Región de Murcia de los 11 primeros menores de Canarias y Ceuta
  7. 7

    Del bancal de su abuelo en Murcia a los huertos de la NASA para conquistar Marte
  8. 8 Medio centenar de personas piden «justicia para Margaret» en el camping de El Portús
  9. 9

    El salario mínimo registra en la Región de Murcia la segunda mayor subida del país por el campo
  10. 10

    El hallazgo de un muro augura el afloramiento de gradas en el sector occidental del Anfiteatro de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Grados de FP con casi pleno empleo y plazas vacantes

Grados de FP con casi pleno empleo y plazas vacantes