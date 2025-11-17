La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Gobierno regional exigirá hoy una «reforma urgente» de la financiación autonómica

El consejero Luis Alberto Marín participa en Madrid en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Murcia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:29

El Gobierno regional exigirá hoy en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una reforma urgente del sistema de financiación autonómica «que corrija el perjuicio histórico a la Región de Murcia». Así lo puso de manifiesto el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, quien estará presente en el encuentro. Allí reclamará que se ponga fin a «ese maltrato hacia nuestra región». El titular de Hacienda señaló que «es intolerable» que en la reunión no se vaya a abordar la reforma del sistema, sino sólo la situación actual del modelo, según adelantó la semana pasada la ministra María Jesús Montero.

«La reforma es urgente, no podemos esperar más, la Región no puede seguir siendo la comunidad más infrafinanciada del país por una decisión política del Gobierno de España que no responde a ningún criterio técnico», aseguró.

Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, un ciudadano de la Región de Murcia recibe 1.098 euros menos que uno de la comunidad mejor financiada, por lo que si el sistema de financiación proporcionara los mismos recursos que a la comunidad mejor financiada «tendríamos que recibir 1.675 millones de euros más cada año». subrayó el consejero Marín.

