Estos son los ganadores de las ayudas a la participación de médicos jóvenes en eventos científicos del Colegio de Médicos de la Región de Murcia

LA VERDAD Lunes, 26 de mayo 2025, 12:24

El Colegio de Médicos de la Región de Murcia ha fallado, un año más, una serie de premios y becas dirigidas a los colegiados y que tienen distintos fines, entre ellas las ayudas a la participación de médicos jóvenes en eventos científicos, que se suman a las ayudas a la investigación y las becas para la primera matrícula en estudios de doctorado.

Tras la valoración de las solicitudes presentadas, las comisiones evaluadoras han fallado las siguientes ayudas a comunicaciones en congresos de ámbito nacional:

Beatriz María Ferrín López, residente de Pediatría en el hospital Virgen de la Arrixaca, por su participación en el 38 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, celebrado en Valencia, con la comunicación oral «Aplasia medular tras infección por Parvovirus B19. Una complicación rara».

Antonio Meseguer Hernández, residente en el hospital Santa María del Rosell de Cartagena, por su participación en el Congreso SEC 24 de la Salud Cardiovascular, celebrado en Bilbao, con su comunicación oral «Responsabilidad aterogénica teórica de la lipoproteína (a) y apoliproteína B en pacientes con síndrome coronario agudo».

Irene Fernández Bueno, MIR de Pediatría en el hospital Santa Lucía de Cartagena, por su participación en el 70 Congreso de la Asociación Española de Pediatría, celebrado en Córdoba, con su comunicación oral «Estudio descriptivo de neumonías complicadas».

María Victoria Carrión Crespo, residente de Pediatría en el hospital Virgen de la Arrixaca, por su participación en el 38 Congreso Nacional de la SECIP, celebrado al Almería, con su comunicación oral «Análisis de casos de tromboembolismo pulmonar en nuestra Unidad en los últimos 3 años: de la etiología más frecuente a la menos común».

Alfonso Agüera Sánchez, residente de Anatomía Patológica en el hospital Reina Sofía de Murcia, por su participación en la 48 Reunión del Grupo Español de Dermatopatología, celebrada en Málaga, con su comunicación oral «Diagnóstico y caracterización histopatológica del linfoma cutáneo T gamma-delta paniculítico: revisión de un caso».

Becas a la participación en congresos internacionales

Francisco Buendía Santiago, MIR de Cardiología en el hospital Santa Lucía de Cartagena, por su participación en el Euro Echo Imaging 2024, con su comunicación oral «Between two cullprits: stroke in patient with dual emboligenic pathologies».

Rafael Ríos Bernabé, residente de Medicina Familiar y Comunitaria en Lorca, por su participación en la WONCA Europe Conference de Dublín, con su comunicación oral «Relationship between ultra-processed foods and liver damage in children».

Noel Blaya Boluda, MIR de Oncología Médica en el hospital Morales Meseguer de Murcia, por su participación en el San Antonio Breast Cancer Symposium de Texas, con su comunicación oral «Circulating Cytokine Profiles Associated with Differential Stomal Tumor Infiltrating Lymphocyte (Stil) Levels in ER-positive Early Breast Cancer».

Javier López Robles, MIR de Oncología Médica en el hospital Morales Meseguer de Murcia, por su participación en la 12th Internacional Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer de Bérgamo, con su comunicación oral «Prediction of clinically significant bleeding in patients the B-CAT Score in a cohort of patients from the Teseo Study».

Entrega de las becas

El acto de entrega de estas ayudas tendrá lugar durante la celebración de la bienvenida MIR del Colegio de Médicos, el día 13 de junio, en Murcia, junto con los premios de las becas y ayudas a investigación y primera matrícula de doctorado.

