Representantes de las empresas que integran la Fundación Isaac Peral en las instalaciones de Grupo Caliche. F. I. P.

La Fundación Isaac Peral apuesta por un 2026 de innovación y talento

La organización repasa en su asamblea general los principales hitos de este año y presenta sus líneas estratégicas para el siguiente, centradas en formación, desarrollo y colaboración empresarial

EFQ

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:26

La Fundación Isaac Peral (FIP) celebró su asamblea general y reunión del Patronato en las instalaciones de Grupo Corporativo Caliche, una de las empresas miembro más destacadas del ecosistema industrial de la Región.

El encuentro reunió a los representantes de las compañías que integran la Fundación, así como a autoridades y miembros del tejido empresarial e institucional de la Región de Murcia.

La jornada comenzó con un café de bienvenida y 'networking', seguido de la intervención del CEO de Grupo Caliche, José María Martínez, quien agradeció la celebración de la asamblea en su sede y destacó el valor de la colaboración entre empresas como motor de desarrollo industrial y territorial.

El acto arrancó con las palabras de Alfonso Corbalán, presidente de la Fundación Isaac Peral, quien subrayó la importancia de la colaboración entre empresas, administración y universidades para avanzar hacia una industria regional más innovadora, competitiva y sostenible.

Corbalán puso en valor la consolidación de la Fundación como agente clave en el impulso de la política industrial regional y ha hecho referencia a hitos recientes como la presentación, el pasado 4 de noviembre, de la nueva marca '+Industria Región de Murcia', desarrollada bajo encargo de la Fundación y concebida para proyectar una identidad industrial sólida, moderna y reconocible de la Región.

A continuación, tomó la palabra Patricio Valverde, director gerente de la Fundación, quien realizó un completo repaso por las actividades desarrolladas a lo largo de 2025. Entre las iniciativas destacadas, Valverde señaló el análisis de necesidades formativas de las empresas miembro, la celebración de jornadas técnicas sobre ciberseguridad industrial, doble materialidad o deducciones fiscales por I+D+i, así como talleres colaborativos sobre innovación abierta.

Durante su intervención, el director gerente también presentó los Planes de Actuación para 2026, que se centrarán en el fortalecimiento del talento y la formación técnica especializada, la organización de nuevos Foros Industriales y el desarrollo de proyectos de innovación colaborativa, con el objetivo de seguir impulsando la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial regional.

Uno de los momentos más esperados del encuentro fue la intervención de Paz Carreras, directora de Investigación y Calidad de Materias Primas en Silestone (COSENTINO), quien ofreció una ponencia sobre innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico en la industria, compartiendo la experiencia del grupo como ejemplo de liderazgo en I+D+i.

La clausura de la Asamblea corrió a cargo de Federico Miralles, director general de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia. Subrayó la importancia del trabajo de la Fundación Isaac Peral como espacio de encuentro entre empresas, administración y conocimiento, destacando su papel decisivo en la consolidación de la Región como referente industrial en el sureste español.

La jornada concluyó con una comida institucional ofrecida por Grupo Corporativo Caliche, a la que también se unió el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, generando un espacio de intercambio y colaboración entre los asistentes que refuerza el espíritu cooperativo que caracteriza a la Fundación Isaac Peral.

