Los funcionarios de los juzgados de Cieza denuncian la falta de medios en los nuevos Tribunales de Instancia Califican la situación de «caótica» al no haberse dotado de medios técnicos estas dependencias

Claudio Caballero Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

rabajadores de los juzgados de Cieza protagonizaron este miércoles una protesta con motivo de la última reforma de la Justicia impulsada por el ministro Félix Bolaños, que establece la implantación de los Tribunales de Instancia «sin dotarlos de los medios técnicos en el edificio destinado al servicio de guardia». Los afectados señalaron que la situación generada «resulta caótica en algunos momentos», dijo Amparo Sánchez, portavoz de los trabajadores.

Actualmente, todos los empleados forman parte de un único servicio común, lo que obliga a una movilidad continua de hasta ocho funcionarios cada vez que se presta servicio de guardia. Esta situación «genera un perjuicio grave, no solo para los profesionales y justiciables, que nunca saben dónde localizar al funcionario correspondiente, sino también para los propios trabajadores, que deben desplazarse constantemente de un puesto a otro», indicó la portavoz.

«Solo pedimos que la Gerencia del Ministerio de Justicia, el propio Ministerio o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia dote de medios técnicos a las instalaciones ya previstas para la guardia. Hablamos de puestos de trabajo equipados, no de nuevas infraestructuras, porque el edificio ya existe. Con esa dotación se evitaría la movilidad continua y el caos organizativo que padecemos», señaló.

En la actualidad, el edificio del juzgado de guardia en Cieza cuenta con instalaciones que pueden utilizarse para este cometido, pero carece de los recursos técnicos necesarios, como puestos con ordenador y mobiliario de oficina, para que los funcionarios puedan desempeñar sus tareas allí.

Esta problemática no se limita a Cieza ya que se repite en otros partidos judiciales como Mula y San Javier, aunque en este último caso se han implementado progresivamente algunos medios. En Molina de Segura la situación resulta aún más complicada, ya que los juzgados se reparten en dos edificios distintos, obligando a un continuo desplazamiento de personal entre las dos sedes.

Los funcionarios insisten en que la solución es tan sencilla «como dotar con medios técnicos los espacios ya construidos para el servicio de guardia, garantizando así un funcionamiento más ágil, eficiente y justo de la administración de Justicia».