Las Fulbright abren la puerta de los centros de excelencia americanos a los investigadores

La Fundación Séneca en colaboración con la Comisión Fulbright ha abierto la segunda edición de las becas posdoctorales dirigidas a investigadores de la Región. Las ayudas permiten realizar estancias de investigación de hasta un año en centros de excelencia de Estados Unidos. La convocatoria es fruto del convenio de colaboración firmado en diciembre de 2023 entre la Fundación Séneca y la Comisión Fulbright.

El programa complementa la colaboración que la Fundación Séneca y la comisión Fulbright sostienen desde hace cinco años para apoyar las carreras de los investigadores predoctorales y del que ya han podido beneficiarse unos 20 becarios que han realizado estancias en las mejores instituciones de Estados Unidos.

El Programa Fulbright, creado en 1946, ha facilitado el intercambio académico entre ciudadanos de Estados Unidos y más de 160 países con el objetivo de fomentar el entendimiento mutuo entre naciones. Más de 390.000 personas han participado en sus distintas modalidades, y su impacto ha sido reconocido con distinciones como el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2014.

En la primera edición de las becas posdoctorales impulsadas por la Región de Murcia, dos investigadores del Cebas-CSIC obtuvieron una ayuda para investigar en la Universidad de California. Sus proyectos abordaron temas como el desarrollo de nuevas estrategias de mejora genética en frutales y el riego agrícola sostenible con recursos hídricos no convencionales frente al cambio climático.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó «el impulso a la carrera investigadora de nuestros doctores, a quienes se ofrece la posibilidad de acceder a centros de referencia mundial y establecer vínculos duraderos con investigadores e instituciones de primer nivel».