Francisco Lucas Ayala: «La agenda de odio de la Región no se puede trasladar a España»

Triunfante regresaba ayer de Madrid el secretario general del PSRM, Francisco Lucas. Tras ser confirmado el sábado como secretario de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos ... del PSOE, asistía ayer a la primera reunión de la nueva ejecutiva, convencido de que el partido está superando su crisis.

–¿Cómo está el PSOE tras el comité federal? ¿Es tan fúnebre el ambiente como parece?

–Yo creo que el PSOE sale reforzado de este comité federal. Porque, por un lado, se ha ratificado de forma unánime la nueva dirección federal, y también la gran labor que está haciendo y tiene que seguir haciendo el Gobierno de España. Y, por otro lado, porque hemos adoptado medidas contundentes para abordar la corrupción y el machismo, a diferencia de otros partidos políticos, especialmente el PP. Para fúnebre, el entierro político de Pablo Casado por denunciar la corrupción en el PP.

CRISIS INTERNA «Hemos tomado medidas porque la corrupción y el machismo no caben en este partido»

–En el plano personal, continúa usted en la ejecutiva, siendo uno de los cuatro dirigentes, junto a tres ministros, a los que Sánchez permite compatibilizar dos responsabilidades orgánicas. ¿Qué le ha pedido el presidente?

–Para mí es un honor y un orgullo continuar siendo miembro de la ejecutiva federal y ser uno de los cuatro 'excepcionados', junto a tres ministros y ministras. Yo creo que esto pone en valor el gran trabajo que está realizando el PSRM y también que la Región de Murcia es una pieza clave para el proyecto del PSOE. El presidente me ha pedido que siga trabajando como hasta ahora, defendiendo por encima de todo los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la Región. Creo que es el momento de la valentía, de hablar claro y de defender los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta Región.

PERFIL POLÍTICO «Si algo he demostrado es que soy un abanderado de la defensa de nuestra comunidad»

–¿Qué mensaje lanzó durante su intervención en el comité?

–Principalmente, mi intervención se centró en la exigencia de tomar medidas contundentes para combatir la corrupción y el machismo, porque la corrupción y el machismo no caben en el PSOE. Por eso estoy contento con las medidas adoptadas, hemos demostrado que no todos los partidos somos iguales. A ver qué hacen otros partidos, principalmente el PP, cuando en septiembre presentemos la ley para abolir la prostitución. También puse en valor la importancia de que el Gobierno socialista de España continúe creando empleo y avanzando en derechos y libertades. Porque, en contraposición a eso, tenemos el ejemplo de la Región de Murcia, donde hay gobiernos del PP y la ultraderecha con una agenda marcada por el odio. Cité los últimos ejemplos que hemos visto en la Región, con López Miras humillado ante la ultraderecha y con Santiago Abascal marcando la agenda política. Esta agenda de odio de la Región no se puede trasladar a España, no podemos consentirlo.

–En un territorio como la Región, ¿no le convendría a usted adoptar un perfil crítico, como García-Page, y no aparecer como abanderado del sanchismo?

–Con Page comparto siglas, pero tengo muchas diferencias, sobre todo en temas de agua, pues yo defiendo la continuidad del Trasvase y él quiere cerrarlo. Tampoco compartimos la visión sobre el partido. Si algo estoy demostrando en estos meses como secretario general es que, por encima de todo, soy un abanderado de la defensa de la Región.