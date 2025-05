El líder regional del PSOE anuncia que el Ministerio proyecta dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja

LA VERDAD Jueves, 15 de mayo 2025, 11:46 | Actualizado 11:53h. Comenta Compartir

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, anunció este jueves que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico proyecta dos nuevas desaladoras para aumentar en 150 hectómetros cúbicos la producción de agua solo para regadío. Estos dos proyectos son de nueva construcción en Águilas y Torrevieja, no de ampliación de las que ya existen allí. El Miteco sacará los anteproyectos «en tres semanas, antes del verano» y adelanta que espera que estén adjudicadas «a finales de 2026 o principios de 2027», sin poder concretar cuando entrarían en funcionamiento.

«Esta mañana quiero explicar los avances que hemos conseguido en las reuniones que he mantenido en las últimas semanas con el Ministerio, tal y como me comprometí. Desde que fui elegido secretario general, mi máximo empeño ha sido ser útil y ofrecer soluciones para garantizar el agua que necesita la Región de Murcia», indicó este jueves, mientras crece el temor a un inminente hachazo al Trasvase por la última sentencia del Supremo. «El Ministerio pide prudencia sobre la interpretación que se hace porque ni siquiera ellos tienen conocimiento de la sentencia», señaló sobre la sentencia. En todo caso, añade que, después de leerla, considera que «la interpretación que se ha hecho es incorrecta».

Lucas explicó que, el pasado mes de abril, en una reunión con las seis comunidades de regantes de la desaladora Águilas-Guadalentín, hizo suya su reivindicación y se comprometió a impulsar la construcción de una nueva planta. «En menos de tres meses, desde que fui elegido secretario general del PSRM, hemos conseguido avances importantes. Estamos demostrando que el camino correcto es trabajar, con responsabilidad, con rigor y con voluntad de acuerdo para atender las necesidades de los agricultores. Vamos a garantizar el crecimiento económico de la Región y la calidad de vida de las familias de nuestra tierra. El futuro de la Región de Murcia pasa por abandonar la confrontación y garantizar agua para siempre», señaló.

Respecto a las nuevas desaladoras, explicó que la de Águilas tendrá una capacidad de producción de 50 hectómetros cúbicos, y la de Torrevieja, de 100 hectómetros cúbicos, de agua desalada solamente para regadío. «De esta forma, incrementamos la seguridad hídrica de todos los usuarios del trasvase», incidió.

El líder socialista sostuvo que la Región de Murcia necesita que se aborde el debate del agua con seriedad: «El martes pasado, en el Congreso de los Diputados, fui claro: el Partido Socialista no va a cerrar el trasvase Tajo-Segura. Lo he dicho en la Región y lo he dicho en Madrid». En este sentido, aludió a las consecuencias del cambio climático: «Negarlo, como hacen el Partido Popular y la ultraderecha, no hará que este problema desaparezca. Tenemos que anticiparnos a un futuro con más sequías y poner en marcha soluciones».

Lucas insistió en que el PSOE tiene una hoja de ruta clara para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia, que consiste en complementar el Trasvase con la desalación, la depuración de agua y la modernización de los regadíos. «Hay dos formas de afrontar el problema del agua: con paripés y confrontación, como hace López Miras, o con rigor y soluciones, como hacemos desde el Partido Socialista», concluyó.